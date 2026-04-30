Aunque a las Leonas de Ponce se les escapó el campeonato de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) tras caer el miércoles en el cuarto partido de la final ante las Cangrejeras de Santurce, el regreso a la liga local fue catalogado por su dirigente, Harry González, como satisfactorio.

Esto, pese a que el conjunto sureño apenas pudo ganar un parcial en toda la serie del baile de coronación frente a la escuadra crustácea.

En gran medida, González condicionó los hechos a las ausencias de dos de sus principales figuras; la colocadora Raymarielys Santos y la opuesto Sherridan Atkinson por dolencias.

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Santos vio acción únicamente en el primer encuentro de la final, mientras que Atkinson se perdió los cuatro compromisos.

“A pesar de las lesiones, realmente fue increíble. Lo que vivimos ayer (miércoles) fue una experiencia bien bonita, a pesar de que tenemos claro de que no era el resultado que queríamos. Aunque las circunstancias fueron complicadas, nosotros aspirábamos al campeonato. Como quiera pudimos jugar a nivel y con mucho respeto ante nuestra gente”, compartió González a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

Aun así, el técnico puso en perspectiva el logro colectivo tras su retorno a la liga local desde su última aparición en la LVSF en el 2023.

“Fuera del resultado final del subcampeonato, todo lo que sobrellevamos durante la temporada para llegar hasta ese punto fue bien satisfactorio”, manifestó el también médico de profesión.

Ponce cerró la fase regular con marca de 8-12 en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. Concluyó con foja de 2-1 los cuartos de final y luego sacó de contienda a las entonces campeonas Criollas de Caguas en un séptimo y decisivo encuentro.

Una combinación

El recorrido hasta la final, sin embargo, indicó González les pasó factura.

“Las lesiones fueron una combinación, quizás de mala suerte, pero también el itinerario tan cargado que hubo de parte de la liga... Venir de un séptimo juego, tener un solo día libre y luego un back to back, fue letal para nosotros", relató.

Tras disputar el séptimo juego ante las Criollas, el sexteto melenudo contó con un día de descanso antes de afrontar dos compromisos consecutivos frente a las Cangrejeras.

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“Yo sé que la intención de la liga probablemente no era que el itinerario fuera tan atropellado. Las circunstancias llevaron a esto, pero hay que buscar mecanismos para mejorar eso porque definitivamente, a nosotros nos afectó. Deslució la final porque quizás hubiésemos esperado una más nivelada y más competitiva”, expresó el estratega ponceño.

“Hay que redefinir lo que es ganar”

Más allá de no obtener el título, González de 31 años, agradeció su primera experiencia como entrenador y, a su vez, el logro de convertirse en el dirigente más joven en disputar una final de la LVSF.

“Lo único que siento en este momento es gratitud... Fue una experiencia bien gratificante para mí. Creo que hay que redefinir lo que es ganar y gané mucho en esta temporada, ganamos mucho como equipo y administración”, mencionó González.

“Fue un proceso de aprendizaje para todos, pero nadie nos veía llegar hasta aquí. Creímos en nosotros y para mí esa fue la clave. Todos vimos cómo el sacrificio nos dio recompensa”, sentenció el técnico.

González reveló que el apoderado de Ponce, Kenneth Rivera, le aseguró que mientras permanezca en la franquicia, seguirá confiando en él como dirigente del conjunto.