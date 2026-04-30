Ni en los sueños y mucho menos en la planificación de la temporada, el dirigente español Pascual Saurín visualizó el impresionante dominio de las Cangrejeras de Santurce a lo largo de la campaña 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

La escuadra crustácea casi rozó la perfección al culminar el año el miércoles con el título de la liga, más un récord de 31 victorias y una sola derrota.

Santurce se agenció el campeonato en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns al barrer en cuatro partidos a las Leonas de Ponce, quienes apenas ganaron un parcial durante toda la serie del baile de coronación.

PUBLICIDAD

“Estoy satisfecho porque al final hemos conseguido lo que buscábamos desde el inicio, que no era nada fácil... Hemos hecho una temporada de 10 simplemente porque ni en los mejores sueños uno piensa esto”, compartido Saurín en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

“Acabar como hemos acabado, y hacer el récord de de 31-1 es algo impensable. Es verdad que hemos trabajado para intentar conseguir este campeonato, pero nunca pensábamos que se podía dar de esta manera”, agregó el técnico.

El sexteto capitalino terminó invicto la fase regular con marca de 20-0. Luego, en la postemporada, lideró a su grupo de cuartos de final con foja de 3-1. La única derrota fue ante las Valencianas de Juncos, a quienes posteriormente eliminaron en cuatro encuentros para avanzar a la final.

“Creo que el mantener un grupo de trabajo durante casi dos temporadas eso ha sido un poco la clave”, confesó el dirigente.

“Hemos salido de dificultades simplemente por esa química que se genera dentro del grupo, de conocernos y de saber cómo reaccionamos ante las adversidades”, añadió Saurín.

“También las chicas desde el principio tenían un objetivo claro, siempre lo manifestaron y trabajaron para ello”, continuó.

Aunque el resultado global refleja un dominio absoluto, Saurín insistió en que el recorrido no fue sencillo. Mencionó, por ofrecer un ejemplo, que dos de los partidos en la semifinal ante Juncos se extendieron al máximo de cinco sets, evidencia, según el técnico, de que el equipo nunca se permitió caer en la idea de que era el favorito.

PUBLICIDAD

“Para mí todo ha sido difícil. Ha habido momentos que el equipo estaba jugando muy bien, pero también era la temporada regular. Ya cuando ha empezado la postemporada, creo que no hemos tenido nada fácil. Todo ha sido trabajar muy duro y no tener nunca claro eso de que eres favorito. No me veo nunca así, y siempre intenté inculcarle a las chicas que eso no nos ayuda, que el tema era pensar en que cada partido era importante”, manifestó.

Las nuevas campeonas de la LVSF. ( Robert Rivera )

De la serie contra las Leonas, Saurín también reconoció factores externos que le favorecieron como las ausencias de la colocadora Raymarielys Santos y la opuesto Sherridan Atkinson.

Santos vio acción únicamente en el primer encuentro de la final, mientras que Atkinson se perdió los cuatro compromisos.

“Ponce estuvo mermado porque dos jugadoras de las importantes no han podido participar, y evidentemente a nosotros eso también nos ha facilitado mucho, pero las Leonas también se entregaron al máximo, jugaron a un buen nivel y nos pusieron al límite”, sostuvo Saurín.

Las nuevas reinas de la LVSF sumaron en toda la temporada 11 victorias en el mínimo de sets, seis en cuatro parciales y solo tres en el máximo de cinco.