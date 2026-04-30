El debut del boricua Elmer Rodríguez-Cruz el miércoles en las Grandes Ligas tuvo momentos de nervios, descontrol, calidad y hasta una jugada que terminó marcando su primera gran escena en el mejor béisbol del mundo.

El derecho, de 22 años, logró su primer ponche en las Mayores en medio de un inusual doble play, que lo encaminó a salir sin complicaciones de su primera entrada con los Yankees de Nueva York ante los Rangers de Texas.

La jugada se produjo cuando Josh Jung pidió la revisión de un sinker a 96.5 millas por hora (mph) cantado por el árbitro como el tercer strike. Al mismo tiempo, Brandon Nimmo -que recibió un boleto gratis- fue puesto de out en un intento de estafarse la intermedia. Tras la revisión automática de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés) y una conversación de los umpires, ambos outs fueron confirmados.

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“En ese momento estaba como confundido. No sabía qué estaba pasando. Pero por suerte conseguí el ponche y salió el doble play”, contó Rodríguez-Cruz a los medios tras finalizar el encuentro.

El trujillano trabajó cuatro entradas en las que permitió cuatro imparables, dos carreras, otorgó cuatro bases por bolas, golpeó a un bateador y ponchó a tres rivales. De sus 80 lanzamientos, 42 fueron en la zona de strike. El abridor cargó con el revés 3-0 de la novena del Bronx.

“Obviamente, no es el resultado que queríamos, pero salí ahí a competir y me sentí muy bien”, manifestó Rodríguez.

Aun así, el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, resaltó los aspectos positivos de la primera salida del puertorriqueño.

“Hubo muchas cosas buenas ahí afuera; vimos que su repertorio funciona. Solo un poco mejor en la parte de tirar strikes y, ya sabes, la línea es distinta. Pero aun así nos mantuvo en el juego, nos dio una oportunidad”, comentó Boone.

“No estuvo tan fino tirando strikes como normalmente lo está, pero al final del día, dio cuatro ceros y luego se metió en un poco de problemas ahí en la quinta”, señaló, además, el piloto.

Boone se refirió a la quinta entrada cuando Rodríguez-Cruz no pudo retirar a ningún bateador tras golpear a Alejandro Osuna, conceder un boleto a Ezequiel Durán y permitir un sencillo de Nimmo para llenar las bases. Luego, un imparable de Jung al bosque izquierdo trajo al plato las primeras dos carreras limpias de su carrera en la “Gran Carpa”. Fue remplazado por el relevista Brent Headrick.

En el momento que Aaron Boone remplaza a Elmer Rodríguez-Cruz. ( Tony Gutierrez )

Rodríguez se convirtió en apenas el cuarto lanzador nacido en la isla en abrir un partido con los Yankees, y el primero desde Javier Vázquez en el 2010. Los otros dos son Eduardo Figueroa y Ricky Bones.

“Fue genial. Es algo con lo que he soñado toda mi vida y simplemente estar ahí, ver a la gente, ver el campo, fue algo especial”, sentenció el joven lanzador.