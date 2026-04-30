Las Cangrejeras completan su actuación dominante y se proclaman campeonas de la LVSF
Andrea Rangel fue nombrada Jugadora Más Valiosa de la serie final.
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Las Cangrejeras de Santurce completaron el miércoles una actuación dominante para proclamarse nuevas campeonas de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al barrer en cuatro partidos a las Leonas de Ponce con triunfo en parciales de 25-18, 25-22 y 25-21 en el Auditorio Juan Pachín Vicéns.
“Este equipo mostró carácter toda la temporada. Sabíamos que, si ejecutábamos nuestro plan, el resultado iba a llegar”, expresó Andrea Rangel, quien fue seleccionada Jugadora Más Valiosa de la Serie Final tras liderar la ofensiva santurcina junto a Helena Grozer, ambas con 12 puntos.
Santurce no solo cerró la final sin ceder sets, sino que culminó una postemporada contundente luego de dominar su grupo en los cuartos de final (3-1) y barrer 4-0 a las Valencianas de Juncos en semifinales. Ese desempeño dio continuidad a una histórica fase regular perfecta de 20-0.
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“Fue un trabajo colectivo. La química que desarrollamos fue clave en los momentos importantes”, sostuvo Grozer.
En el cuarto y decisivo encuentro, las Cangrejeras tomaron el control desde el segundo parcial, cuando un bloqueo compartido de Grozer y Kara McGhee rompió un empate 18-18 y encaminó el set. En el tercero, un ataque de Rangel y un triple bloqueo en la red ampliaron la ventaja antes de que Madison Kingdon sellara el campeonato con dos remates consecutivos.
“Luchamos hasta el final, pero Santurce jugó a un nivel muy alto en toda la serie”, reconoció la atacante de Ponce, Claire Chaussee, quien lideró a las Leonas con 16 puntos.
A pesar de la derrota, el dirigente ponceño destacó el esfuerzo de su grupo. “Estoy orgulloso del equipo. Nos enfrentamos a un rival que prácticamente no dio espacios”, dijo.
Santurce dominó los principales renglones colectivos, incluyendo ataques (41-37) y bloqueos (11-5), reflejando la superioridad que exhibió a lo largo de la serie.
“Este campeonato significa mucho para la franquicia y para nuestra fanaticada”, añadió Rangel. “Es el resultado de disciplina y compromiso desde el primer día”.