Las Cangrejeras de Santurce completaron el miércoles una actuación dominante para proclamarse nuevas campeonas de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al barrer en cuatro partidos a las Leonas de Ponce con triunfo en parciales de 25-18, 25-22 y 25-21 en el Auditorio Juan Pachín Vicéns.

“Este equipo mostró carácter toda la temporada. Sabíamos que, si ejecutábamos nuestro plan, el resultado iba a llegar”, expresó Andrea Rangel, quien fue seleccionada Jugadora Más Valiosa de la Serie Final tras liderar la ofensiva santurcina junto a Helena Grozer, ambas con 12 puntos.

Andrea Rangel posa junto a su hija con el trofeo de Jugadora Más Valiosa. ( Heriberto Rosario Rosa )

Santurce no solo cerró la final sin ceder sets, sino que culminó una postemporada contundente luego de dominar su grupo en los cuartos de final (3-1) y barrer 4-0 a las Valencianas de Juncos en semifinales. Ese desempeño dio continuidad a una histórica fase regular perfecta de 20-0.

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“Fue un trabajo colectivo. La química que desarrollamos fue clave en los momentos importantes”, sostuvo Grozer.

El elenco técnico de las Cangrejeras celebra la victoria. (LVSF / Heriberto Rosario Rosa) ( Suministrada )

En el cuarto y decisivo encuentro, las Cangrejeras tomaron el control desde el segundo parcial, cuando un bloqueo compartido de Grozer y Kara McGhee rompió un empate 18-18 y encaminó el set. En el tercero, un ataque de Rangel y un triple bloqueo en la red ampliaron la ventaja antes de que Madison Kingdon sellara el campeonato con dos remates consecutivos.

“Luchamos hasta el final, pero Santurce jugó a un nivel muy alto en toda la serie”, reconoció la atacante de Ponce, Claire Chaussee, quien lideró a las Leonas con 16 puntos.

A pesar de la derrota, el dirigente ponceño destacó el esfuerzo de su grupo. “Estoy orgulloso del equipo. Nos enfrentamos a un rival que prácticamente no dio espacios”, dijo.

Stephanie Enright intenta un remate por las Leonas. (LVSF / Heriberto Rosario Rosa) ( Suministrada )

Santurce dominó los principales renglones colectivos, incluyendo ataques (41-37) y bloqueos (11-5), reflejando la superioridad que exhibió a lo largo de la serie.

“Este campeonato significa mucho para la franquicia y para nuestra fanaticada”, añadió Rangel. “Es el resultado de disciplina y compromiso desde el primer día”.