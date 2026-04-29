Con su familia en las gradas, el lanzador boricua Elmer Rodríguez-Cruz debutó este miércoles con los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas en un choque frente a los Rangers de Texas en el Globe Life Field.

El abridor derecho, de 22 años, trabajó cuatro entradas completas y cargó con el revés 3-0 de la novena de Queens.

Su primera prueba de fuego llegó temprano, en la segunda entrada, cuando luego de dos outs permitió su primer imparable en las Mayores, un batazo de Kyle Higashioka tras un sinker a 96 millas por hora (mph). Acto seguido, otorgó base por bolas a Alejandro Osuna y permitió una línea de Ezequiel Durán, pero logró salir del aprieto al dominar a Brandon Nimmo con un elevado al jardín central.

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After throwing 80 pitches in his MLB debut, Elmer Rodríguez gives @M_Marakovits his takeaways from his performance. pic.twitter.com/UFrK5yxSOt — YES Network (@YESNetwork) April 29, 2026

Tras completar cuatro episodios, el dirigente Aaron Boone le dio la responsabilidad de iniciar el quinto episodio. Sin embargo, el panorama cambió cuando Rodríguez-Cruz no pudo retirar a ningún bateador tras golpear a Osuna, conceder un boleto a Durán y permitir un sencillo de Nimmo para llenar las bases.

Un imparable de Josh Jung al bosque izquierdo trajo al plato las primeras dos carreras limpias de su carrera en la “Gran Carpa”. El piloto decidió que el relevista Brent Headrick reemplazara al trujillano.

En total, Rodríguez-Cruz permitió cuatro imparables, otorgó cuatro boletos y ponchó a tres bateadores en su debut.

El prospecto número tres de los Yankees y número 72 de toda las Mayores, según MLB Pipeline, recibió la llamada a las Grandes Ligas el martes tras un sólido desempeño en el filial Triple A. En cuatro aperturas, habría registrado una efectividad de 1.27 en 21.1 entradas lanzadas. Permitió apenas cuatro carreras y ponchó a 20 bateadores. Tuvo récord de 1-2.