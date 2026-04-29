Los Cangrejeros de Santurce descendieron al último puesto de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras caer el martes, 102-92, frente a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

La derrota fue la tercera consecutiva para Santurce y la sexta en sus últimos siete compromisos. Con el revés, los crustáceos empeoraron su marca a 5-8, mientras que Guaynabo escaló al quinto lugar con récord de 6-8.

Santurce dominó los primeros tres tiempos, pero en el cuarto periodo los Mets arrancaron con un avance de 9-2 para tomar el control del marcador. Guaynabo se adueñó del periodo 29-18 para sellar la victoria.

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En causa perdida, Isaiah Piñeiro encabezó la ofensiva de los Cangrejeros con 20 puntos y cuatro rebotes. Su producción quedó corta frente al dominio ofensivo de los Mets, liderados por los 26 puntos de Torrey Craig y otros 26 de Brandon Knight.

En lo que va de campaña, los dirigidos por Nelson Colón no han encontrado respuestas ante Guaynabo, guiados por Jorgito Rincón. Juegan para 0-3 en la serie particular.

Santurce ha tenido mejores resultados ante otros rivales de la conferencia, con marcas positivas frente a los Vaqueros de Bayamón (2-1), Atléticos de San Germán (1-0) y Gigantes de Carolina-Canóvanas (1-0). No obstante, los triunfos no se han visto reflejados en la tabla.

Los Vaqueros, precisamente, dominan la Conferencia A con récord de 9-6, seguidos por los Criollos de Caguas con foja 7-5, los Gigantes con 6-5 y los Osos de Manatí, que juegan para 6-7.

La inconsistencia ha sido una constante para los crustáceos, que cuentan con el refuerzo Malik Beasley como su arma ofensiva al registrar 20.4 puntos por partido. Le sigue Ángel Matías con 21.9 tantos y Piñeiro con 21.2 unidades. Aun así, el equipo no cuenta con representación en el “Top 5” del BSN en categorías individuales como puntos, rebotes, asistencias o robos por cotejo.

De hecho, la mala racha de los Piratas de Quebradillas se vio detenida justamente ante los Cangrejeros, al vencerlos el pasado domingo 96-95 para conseguir su primera victoria de la temporada.

Santurce regresa al tabloncillo el jueves para medirse a los Osos en el Coliseo Roberto Clemente, a las 8:00 p.m.

¿Cómo va la tabla de posiciones en la conferencia B?

Atléticos de San Germán: 10-3

Capitanes de Arecibo: 8-4

Santeros de Aguada: 7-4

Indios de Mayagüez: 6-7

Leones de Ponce 6-8

Piratas de Quebradillas: 1-12