Texas. Primero estuvo el jardinero izquierdo Cody Bellinger; seguido de inmediato por el jardinero central Trent Grisham, que se lanzó en clavado, y no mucho después por el campocorto panameño José Caballero, que saltó para atrapar la pelota.

Los tres Yankees quizá fueron superados por el relevista boricua Fernando Cruz.

La joya defensiva de Cruz podría llevarse la mayor atención, después de que el derecho cortó el intento de toque de sacrificio de Joc Pederson entre el montículo y la tercera base, con dos en base y nadie fuera en la octava entrada de la victoria de Nueva York por 3-2 sobre los Rangers de Texas la noche del martes.

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Todavía sentado tras ponerle el guante a la pelota, Cruz la desenterró y, mientras caía de espaldas, hizo un tiro con bote a tercera; el estirón de Ryan McMahon fue suficiente para vencer por muy poco a Josh Jung, que se barrió.

El toletero y Jugador Más Valioso Aaron Judge, que estaba concentrado en respaldar la primera base desde el jardín derecho porque le preocupaba un posible tiro descontrolado hacia esa dirección, comentó que ha escuchado a Cruz hablar de su pasado.

“Creo que ahora podría creerle. Ya veremos. Necesito ver un par de buenas jugadas más como esa. Me preocupa más que él simplemente siga haciendo lo suyo en el montículo. Creo que estaremos bien”, señaló Judge con una sonrisa.

Cruz salió ileso de la entrada al ponchar a Jake Burger y al bateador emergente dominicano Ezequiel Duran, y lanzó siete strikes consecutivos después de su obra maestra defensiva.

“Creo que me describo como un tipo de adrenalina”, manifestó Cruz, de 36 años, quien era infielder cuando Kansas City lo seleccionó en el draft desde Puerto Rico en 2007, pero se convirtió en lanzador antes de finalmente llegar a las Grandes Ligas con Cincinnati en 2022. “Es simplemente quien soy. Me concentré después de eso, y todo simplemente salió”.

Bellinger abrió la parte baja de la primera al alcanzar la pelota elevada de Brandon Nimmo para abrir la entrada, en la esquina del jardín izquierdo, y Grisham esprintó hacia adentro para una atrapada en clavado en el lineazo de Jung para el segundo out.

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En la segunda entrada, Caballero hizo su jugada saltando en un lineazo suave de Evan Carter hacia el jardín izquierdo-central corto.

Grisham tuvo un susto por lesión en la novena cuando su rodilla golpeó contra la pared persiguiendo el triple de Danny Jansen, que impulsó la primera carrera de Texas. Se mantuvo en el juego, y el mánager Aaron Boone dijo que estaba bien.

Los Rangers habían recortado su desventaja a una con el campocorto Corey Seager -un bateador de poder, pero que atraviesa dificultades- en el plato, y el segunda base Jazz Chisholm Jr. inició la doble matanza que terminó el juego en un rodado. Texas impugnó si Caballero se despegó de la almohadilla al recibir el tiro en segunda, pero la repetición confirmó el out.

Grisham hizo otra buena jugada cuando alcanzó un lineazo profundo de Pederson sobre la pista de advertencia en el jardín derecho-central en la cuarta.

“Es la defensa la que respalda al pitcheo”, señaló Boone después de la décima victoria de su equipo en 11 juegos. “Ha habido veces en que no anotamos un montón de carreras. No anotamos un montón de carreras esta noche. Por lo general, hay que jugar limpio cuando eso pasa para acumular victorias”.