Con dos escuelas del sistema público y el campeón defensor, Saint John’s School, todavía en contienda, el Sweet 16 de la Copa Buzzer Beater de fútbol subirá a escena el jueves en el Bayamón Soccer Complex 2.

Los partidos se celebrarán desde las 12:00 p.m.

La Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas y la Alfonso Casta de Maunabo continúan dando de qué hablar al abrirse paso entre los mejores 16 del torneo.

La Luis Muñoz Marín adelantó al vencer 3-0 a Bautista de Carolina, mientras la Alfonso Casta hizo lo propio al superar a American Military Academy en tanda de penales.

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Por su parte, el campeón defensor Saint John’s School mantuvo vivo su reinado tras imponerse 1-0 sobre Marista de Manatí.

“Es importante reconocer a estas dos escuelas del sistema público dentro el Sweet 16. Eso habla del crecimiento y la competitividad que tiene hoy el torneo. La presencia de Luis Muñoz Marín y Alfonso Casta valida que el talento está en toda la isla no importa si es privada o pública. Mientras Saint John’s vuelve a demostrar por qué es el equipo a vencer”, expresó el presidente y fundador de Buzzer Beater, Bryan García.

El el campeón defensor Saint John’s School está en el "Sweet 16". ( Buzzer Beater (Suministrada) )

Para la Alfonso Casta se trata de su segundo Sweet 16 consecutivo, mientras que para Luis Muñoz Marín -con campeonatos previos en baloncesto Buzzer Beater y en fútbol de La Pública DRD- representa su primera clasificación a esta etapa en fútbol.

La región sur también estará bien representada con Family Christian de Ponce y Guamaní de Guayama.

Los ponceños, liderados por Emmanuel Campos, máximo anotador del torneo, llegan luego de vencer 2-0 a EAVIA de Aguadilla, mientras Guamaní dominó 1-0 a Radians de Cayey para sellar su boleto.

El Sweet 16 lo completan los equipos de la Baldwin School, Marista de Guaynabo, San Ignacio de Loyola, Instituto Desarrollo del Niño, Cupeyville School, Tasis, Perpetuo Socorro de Miramar, Carib de Aguadilla y Cedin de San Juan.

“Esta es la fase más competitiva que hemos tenido en los cuatro años que llevamos de La Copa. Hay mucho nivel y grandes historias, como la del Instituto Desarrollo del Niño, que por primera vez alcanza un Sweet 16 en fútbol. Es una institución con tradición ganadora en baloncesto y voleibol, y ahora está viendo rendir frutos el trabajo que han sembrado en este deporte”, añadió García.

Definido el Elite 8 femenino

Mientras tanto, en la rama femenina ya quedó definido el Elite 8, que se jugará esl sábado desde las 11:00 a.m. también en Bayamón Soccer Complex 2.

Avanzaron a esta fase Family Christian de Ponce, Marista de Guaynabo, Colegio Puertorriqueño de Niñas, Cupeyville School, B-You Academy, Dorado Academy, María Reina y las campeonas defensoras Notre Dame de Caguas.