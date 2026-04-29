Más de 8,000 corredores y caminantes de Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, España, Francia y Noruega se inscribieron para el Teodoro 10K a celebrarse el sábado sobre el puente Teodoro Moscoso.

El evento, que tiene pautado su tiro de salida para las 6:00 pm, vuelve a sus inicios luego de una trayectoria de más de 20 años llevando a sus participantes a vivir los colores del atardecer, acompañados de música a lo largo del recorrido.

Esta edición estará dedicada al animador y comediante puertorriqueño, Raymond Arrieta, en reconocimiento a su inquebrantable compromiso con las causas sociales, especialmente por su entrega en la caminata “Da Vida”, que por los pasados 16 años ha logrado recaudos millonarios destinados a mejorar los servicios a los pacientes de cáncer.

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Un porcentaje del dinero recaudado a través de las inscripciones irá dirigido a las fundaciones del Centro de Trauma, Hospital Pediátrico y la Good Bunny Foundation. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental al brindar apoyo, recursos y esperanza a comunidades que enfrentan diversas necesidades de salud y bienestar en la Isla.

“Nos llena de orgullo confirmar que estamos listos para esta gran celebración deportiva. El Teodoro 10K es un símbolo de esfuerzo, perseverancia y unidad de pueblo. De mano del Municipio de San Juan, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, GFR Media y demás colaboradores, hemos trabajado intensamente para garantizar una experiencia única, segura, organizada y memorable para todos los participantes”, expresó en declaraciones escritas el representante de RIMAS Sports y Move Concerts, organizaciones a cargo de la producción del evento, Alejandro Pabón.

Logística

Todos los corredores, caminantes y acompañantes podrán estacionar en cualquiera de las estaciones del tren urbano y llegar a la Estación Universidad ubicada en la Universidad de Puerto Rico (UPR)de Río Piedras.

Además podrán dejar sus vehículos en el ROTC, el multipisos de la UPR, Plaza Universitaria, así como el Balneario de Carolina.

Desde la 1:00pm hasta las 10:00pm, serán transportados ida y vuelta.

Algarabía

Al llegar a la meta todos los participantes y sus acompañantes disfrutarán de una experiencia musical en vivo con la participación de Los Walters, Jutchz, Los DPR y como cierre, Pedro Capó, todo en los predios de The Mall of San Juan en Carlina.

“En GFR Media vemos el Teodoro 10K como mucho más que una carrera; es una plataforma que conecta a Puerto Rico a través del deporte, la cultura y experiencias memorables. Este evento es también el reflejo de lo que se logra cuando distintos sectores se alinean con una misma visión, combinando fortalezas para crear algo más grande que la suma de sus partes. Como socios, nuestro compromiso es amplificar su impacto, integrando contenido, audiencia y marcas para elevarlo a otro nivel y generar valor real para la comunidad y nuestros clientes”, dijo, por su parte, el director de Innovación y Crecimiento Estratégico de GFR Media, Eric Freytes.