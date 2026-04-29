El juego inaugural de la serie clasificatoria de béisbol femenino entre Puerto Rico y Canadá, pautado para este miércoles en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, fue suspendido debido a las condiciones del tiempo.

Así las cosas, se celebrará un doble juego el jueves desde la 1:00 p.m., como parte del inicio de la serie entre ambas selecciones, en busca del boleto a la fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2026.

El calendario del clasificatorio esta dispuesto a concluir con un chpque el viernes a las 7:00 p.m.

Puerto Rico y Canadá obtuvieron esta vía de clasificación para conseguir un pase al certamen mundialista luego de no poder participar en el Premundial celebrado en Venezuela a finales de 2025, debido a situaciones diplomáticas que afectaron la presencia de ambas delegaciones.

La fase de grupos del torneo del Mundial está programada para celebrarse este año en Rockford, Illinois.