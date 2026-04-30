La veterana y destacada atacante Stephanie Enright anunció el miércoles su retiro del voleibol profesional previo al inicio del cuarto juego de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) entre su equipo, las Leonas de Ponce, y las eventuales campeonas Cangrejeras de Santurce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Enright, de 35 años, representó a Puerto Rico en ligas de Japón, Azerbaiyán, Italia y Turquía, así como en en la Selección Nacional, en la que formó parte de la delegación olímpica en Río 2016.

PUBLICIDAD

Debutó en la LVSF en 2009, y formó parte de la dinastía de las Criollas de Caguas, con las que debutó.

Stephanie Enright y su mamá. ( Heriberto Rosario )

En la etapa final de su trayectoria en el voleibol local, Enright se integró a las Leonas aportando veteranía, temple y profesionalismo.

En la semblanza oficial de la FPV, el presidente federativo, César Trabanco, destacó que Enright “deja un legado que trasciende estadísticas, deja un ejemplo por su resiliencia, profesionalismo y amor por el voleibol”.

La Federación también reconoció que su nombre ya figura entre las futuras candidatas al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.