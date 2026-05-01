Atlanta. Dyson Daniels, de Atlanta, y Mitchell Robinson, de Nueva York, fueron expulsados del sexto partido de la serie de playoffs entre los Hawks y los Knicks el jueves por la noche tras una pelea que provocó faltas técnicas compensadas, parte de un partido en el que Nueva York acabaría ganando por 51 puntos.

Ya estaba decidido cuando se produjo la refriega. OG Anunoby amplió la ventaja de los Knicks a 50 puntos con un par de tiros libres a falta de 4:39 para el final de la primera parte.

Robinson se enfrentó a Daniels y las cosas se calentaron, hasta el punto de que un árbitro se cayó al suelo mientras mucha gente intentaba calmarlos. Onyeka Okongwu, de los Hawks, y Jalen Brunson, de los Knicks, contuvieron a Robinson mientras la pelea se acercaba a los aficionados sentados junto a la cancha.

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“Es difícil, porque cuando vas ganando, pasan cosas”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown, tras la victoria de Nueva York por 140-89 en la serie. “Si alguien siente que le ha pasado algo que no debería pasarle, es difícil mantener la compostura en ese momento”.

Nickeil Alexander-Walker y varios entrenadores apartaron a Daniels, entre ellos el seleccionador de los Hawks, Quin Snyder.

Era fácil entender por qué los Hawks estaban frustrados. La desventaja de 83-36 de Atlanta era la mayor al descanso en la historia de los playoffs de la NBA.

“No pude ver los detalles de la situación, quién hizo qué a quién”, dijo Snyder. “Sé que ambos equipos estaban compitiendo y que se estaban saliendo con la nuestra en muchos, muchos niveles, como demuestra el marcador”.

Los Knicks ahora esperan por saber quién será su rival de entre los Celtics de Boston y los 76ers de Filadelfia. Éstos últimos derrotaron ayer a Boston por 106-93 para forzar este sábado un juego decisivo de la serie.

OG Anunoby anotó 29 puntos en 27 minutos, Karl-Anthony Towns logró su segundo triple-doble de la serie y Knicks lograron su máxima victoria de postemporada en la historia de la franquicia, al arrollar el jueves 140-89 a los Hawks para eliminarlos en el sexto encuentro de la serie.

Los Knicks rompieron varios récords de la NBA al descanso. Su ventaja de 40-15 al final del primer cuarto fue la mayor de la era del reloj de posesión. Su ventaja de 47 unidades al medio tiempo fue la más amplia en la historia de los playoffs.

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La victoria de Nueva York por 51 puntos empató como el sexto mayor margen de triunfo en la historia de los playoffs de la NBA.

Dyson Daniels y Mitchell Robinson fueron expulsados tras pelearse después de un par de tiros libres de Anunoby que le dieron a los Knicks una ventaja de 50 puntos en el segundo cuarto.

Los Knicks superaron los 100 puntos con 8:21 por jugar en el tercer cuarto. Los titulares de New York ya no regresaron a la cancha cuando quedaban 2:45 minutos en el tercer cuarto.

Anunoby anotó 26 de sus puntos en la primera mitad. Mikal Bridges terminó con 24. Towns, cinco días después de convertirse en el cuarto jugador de los Knicks con un triple-doble en playoffs, sumó 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Los Knicks se enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Este al ganador de la serie entre los Celtics de Boston y 76ers de Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.