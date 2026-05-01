¡Habrá nuevo campeón en el futbol escolar!

Los Bulls de Baldwin School sacaron del camino al campeón defensor, Saint John’s School y logran avanzar por primera vez al Elite 8 de La Copa Buzzer Beater que se celebra en el Bayamón Soccer Complex 2.

Goles de Lucio Darmanin, Jorge Pierluisi y José Eduardo Cintrón le dieron a Baldwin una victoria contundente por 3-0 ante Saint John’s School.

“Baldwin es un equipo que lleva luciendo bien en el torneo en las últimas tres ediciones. Siempre ha estado cerca de llegar a los mejores 8 y este año se le dio. Y las opciones de seguir avanzando son muy reales”, expresó el presidente de Buzzer Beater, Bryan Eloy García.

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Mientras la Escuela Alfonso Casta de Maunabo sigue poniendo en alto al sistema público de Puerto Rico al clasificar también al Elite 8. Con gol de Yaxel Ortiz en el minuto 33, el onceno maunabeño logró vencer 1-0 a Cupeyville School.

San Ignacio de Loyola, San José de Río Piedras y CEDIN de San Juan también entraron al torneo Elite 8 del torneo nacional. De hecho repiten en la fase.

Con marcador de 4-0, San Ignacio dominó al Instituto Desarrollo del Niño, que debutaba en la fase del Sweet 16. Dylan Martínez, Fernando Gaztambide, Fabián Salamo y Sebastián Fernández anotaron goles por los Leones.

San José, por su parte, tuvo que luchar al máximo para derrotar 1-0 a Carib de Aguadilla. Diego Torres fue el autor del gol en el minuto 40.

Mientras CEDIN adelantó por tercer año al hilo al Elite 8 al dominar 1-0 a Family Christian de Ponce con gol de tiro libre de José Pérez.

Además de la Alfonso Casta y Baldwin School, avanzaron al Elite 8 por primera vez las instituciones del Perpetuo Socorro de Miramar, Tasis de Dorado y Guamaní de Guayama.

Perpetuo Socorro prevaleció en tanda de penales ante la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas. El portero Antonio Fernández brilló al frenar dos penales para darle la victoria a los Angels.

También en penales dominó Guamaní a Marista de Guaynabo; y Tasis de Dorado a Notre Dame de Caguas.

El Elite 8 de femenino y masculino se celebrará este sábado en el Bayamón Soccer Complex 2 desde las 11:00 a.m.