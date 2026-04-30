Canadá abrió con una cómoda victoria vía blanqueada 14-0 sobre Puerto Rico este jueves, en juego abreviado a cinco entradas durante la primera jornada de la serie clasificatoria de béisbol femenino, en el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo.

La serie está pautada a un máximo de cinco encuentros y el equipo ganador avanzará a la ronda de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2026. La acción continuará el viernes a las 2:00 p.m. con un doble juego en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

La lanzadora Raine Padgham trabajó toda la ruta con apenas un hit permitido para apuntarse la victoria por las canadienses.

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Las norteamericanas tomaron control del juego desde la primera entrada con tres anotaciones, impulsadas por un doblete de Mia Valcke, un sencillo de Alizée Gélinas y un elevado de sacrificio de Cassie Matlock. En el segundo episodio, ampliaron su ventaja con un ramillete de seis carreras, que incluyó un cuadrangular de Andréanne Leblanc por el jardín derecho.

Canadá agregó tres anotaciones en el tercer capítulo y dos más en el cuarto episodio para completar su ofensiva de 14 carreras.

El único imparable de Puerto Rico fue conectado por Yairka Morán en la cuarta entrada.

La lanzadora Angelis Rivera permitió las primeras siete carreras de Canadá en 1.1 episodios, de las cuales una fue inmerecida, cargando con la derrota.

Los partidos son transmitidos a través de la página de Facebook de la Federación de Béisbol de Puerto Rico y, para el público en el exterior, mediante la aplicación Liga Doble A.