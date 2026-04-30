El refuerzo de los Santeros de Aguada John Brown lll estará fuera de acción del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por varias semanas debido al nacimiento de su bebé, informó este jueves el equipo a través de unas declaraciones escritas en sus redes sociales.

Horas más tarde, Aguada anunció la contratación del estadounidense Noah Horchler como su sustituto. Horchler viene de disputar la liga de Grecia, donde promedió 9.9 puntos y seis rebotes con el AS Karditsas.

“Le deseamos a él y a su familia mucha salud y bendiciones en este momento tan especial”, expresó el quinteto sobre Brown.

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“Esperamos tenerlo de regreso con nosotros muy pronto”, agregó.

Brown figura entre los líderes de los Santeros al promediar 12.9 puntos, 7.5 rebotes y 3.2 asistencias por partido.

Los Santeros, que marchan con récord de 8-4 en la tercera posición de la Conferencia B, tendrán su próximo compromiso el viernes cuando enfrenten a los Indios de Mayagüez en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.