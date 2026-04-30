El delantero fuerte David Scottie James regresa como refuerzo a los Gigantes de Carolina-Canóvanas, confirmó este jueves la gerencia del quinteto en declaraciones escritas.

James que debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el 2024 con los Gigantes registró 17.3 puntos por juego y sumó 8.4 rebotes y 2.2 asistencias.

El estadounidense de 29 años y 6 pies y 8 pulgadas de estatura, viene de una gran temporada con los Tianjin Pioneers, de la liga de baloncesto de China, donde promedió 16.6 puntos y 9.9 rebotes por partido.

James estará en uniforme Gigantes este viernes cuando los Gigantes reciban la visita de los Criollos de Caguas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas, desde las 8:00 p.m.

La escuadra juega para marca de 6-6 en el tercer puesto de la Conferencia A.