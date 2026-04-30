Las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) derrotaron por 5-4, a las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras en el parque Hermes Acevedo en Mayagüez para revalidar como las campeonas del sóftbol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

El primer equipo en anotar fue la UAGM, 1-0. Como respuesta, la UPR de Río Piedras igualó la pizarra, 1-1, en la parte alta de la segunda entrada. Las Taínas sumaron dos carreras en la parte baja de la tercera entrada para adelantar en el marcador, 3-1.

Las Jerezanas remplazaron a su lanzadora inicial, Leilany Nieves, por Miangeli Toledo en la parte baja de la cuarta entrada, pero no pudo contener la ofensiva. La UAGM añadió dos carreras para extender su ventaja, 5-1. El equipo rojo y blanco despertó y levantó a la fanaticada en el sexto inning cuando acortó la ventaja, 5-4.

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Sin embargo, la defensa de la UAGM produjo los tres outs corridos en la última entrada para sellar el título. La lanzadora ganadora fue Natalia Figueroa con 4.1 entradas.

La Jugadora Más Valiosa fue Sofía Oquendo.

“Tuve una temporada media malita, y ahora pude producir en el clutch (final)”, dijo Oquendo, quien bateó de 4-3, anotó dos carreras e impulsó una.

“Estoy muy orgullosa de mi equipo y feliz por el resultado. El año que viene vamos a repetir”, añadió Oquendo.