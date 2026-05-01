Minneapolis. Tres años después de que Nikola Jokic llevara a los Denver Nuggets al campeonato de la NBA, la cima parecía terriblemente lejana para el equipo de la Mile High City y para el tres veces ganador del premio MVP.

Derrotados en seis partidos por los Minnesota Timberwolves en la primera ronda, los Nuggets entran en la temporada baja con muchas dudas sobre su capacidad para seguir siendo un verdadero aspirante al título en la Conferencia Oeste. Por primera vez en cuatro años, los Nuggets no llegaron a mayo.

“Acabamos de perder en primera ronda, así que creo que estamos lejos”, dijo Jokic, autor de 28 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes en la derrota por 110-98 ante los Timberwolves el jueves por la noche.

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Nikola Jokic: “We just lost in the first round. I think we are far away.”



Changes needed?



“That’s not my decision. Definitely, if we were in Serbia, we would all be fired.” pic.twitter.com/9JfZftejzt — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 1, 2026

Rudy Gobert, cuatro veces Jugador Defensivo del Año de la NBA, neutralizó hábilmente a Jokic durante la serie, incluso dominándole en ocasiones con sus largos brazos, su esfuerzo implacable y su magnífica colocación.

Jokic encontró algo de ritmo y chispa en los dos últimos partidos, pero su compañero Jamal Murray tuvo una serie dura. El primer All-Star, que disputó 75 partidos durante la temporada regular, la mayor cantidad en ocho años, fue igualmente asfixiado por el villano de los Timberwolves Jaden McDaniels. Murray se fue a sólo 4 de 17 desde el suelo y con un juego peor menos-18 rating.

“Cuando tengo las miradas que necesito, no caen”, dijo Murray. “Así que esa es la parte frustrante, no aparecer cuando mi equipo más me necesitaba esta noche. Creo que si hubiera jugado un poco mejor habríamos ganado el partido”.

Las bajas del alero Aaron Gordon por una lesión en la pantorrilla durante tres de los seis partidos y de Peyton Watson durante toda la serie por una distensión en los isquiotibiales no ayudaron en absoluto. Cameron Johnson hizo un último esfuerzo desde la línea de 3 puntos, lanzando 27 puntos en el quinto partido, pero no hubo suficiente producción más allá de Jokic y Murray en esta serie para que los Nuggets avanzaran, incluso contra un equipo de los Timberwolves que estaba severamente corto de efectivos en el backcourt. Y su sinergia en el pick-and-roll también estuvo ausente en gran medida.

“Esta noche les faltaban muchos hombres, y aun así han ganado. ¿Les necesitábamos? Sin duda, pero si no están aquí, no podemos pensar: ‘Si, si, si, si’”, dijo Jokic.

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Después de liderar la liga en valoración ofensiva durante la temporada regular y de no superar los 100 puntos más que en dos ocasiones, los Nuggets no lograron llegar a los tres dígitos contra los aguerridos Timberwolves en tres ocasiones en la serie.

“Es una liga de fallar o hacer. No pudimos hacer ningún tiro”, dijo Jokic. “Confío en mi juego de dos y en el de Jamal”.

Jokic, que cumplirá su 12ª temporada en la liga en 2026-27, puede firmar otra ampliación máxima de contrato este verano. No dudó cuando se le preguntó por su interés en renovar su compromiso.

“Sigo queriendo ser Nuggets para siempre”, dijo.

El entrenador David Adelman no tiene la misma seguridad, después de terminar su primer año completo en el puesto. ¿Se avecinan cambios en Denver?

“Esa no es mi decisión”, dijo Jokic. “Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, todos estaríamos despedidos”.

Pero hablando en serio, el Joker redobló su apoyo a Adelman.

“No es culpa suya que no pudiéramos rebotear. No es culpa suya que no pudiéramos coger bien el balón. No hay nada que reprochar a David Adelman. Fuimos todos nosotros”, dijo Jokic.

Los Nuggets cerraron la temporada regular con una racha de 12 victorias consecutivas.

“Un final de temporada muy decepcionante. Soy el entrenador jefe. Asumo la responsabilidad de las cosas que no han ido bien aquí”, dijo Adelman.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.