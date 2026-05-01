Pittsburgh. Con sólo dos años de carrera, la preparación casi maníaca que Paul Skenes dedica a cada salida es ya legendaria.

Sin embargo, incluso el as de los Pirates de Pittsburgh sabe que no importa cómo sea su rutina antes del partido, nunca está realmente seguro de qué tipo de cosas va a tener en un día determinado hasta que pisa el montículo y el bateador inicial entra en la caja.

Muchas veces, como la semana pasada en Milwaukee, es casi perfecto.

Luego hay tardes como la del jueves contra San Luis, en las que el comando que parece llegar con tanta facilidad parece mucho más ordinario que extraordinario.

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El tercer lanzamiento de Skenes del partido aterrizó en los asientos del jardín derecho del PNC Park por cortesía del novato de los Cardenales JJ Wetherholt. Tres bateadores más tarde, Jordan Walker también la envió a la primera fila de gradas en la izquierda para dar a los Cardenales el impulso temprano en su camino a una victoria por 10-5 y una barrida de cuatro juegos.

Paul Skenes has NEVER beaten the Cardinals in his career (0-4 in 6 starts) 😳



AND ST. LOUIS JUST TAGGED HIM FOR 3 IN THE FIRST



via @Cardinals | #STLCardspic.twitter.com/APs5vnZo44 — FanDuel (@FanDuel) April 30, 2026

La derrota hizo caer a Skenes (4-2) a 0-5 contra los Cardenales, aunque ese número es un poco engañoso. Su promedio de carreras limpias permitidas (ERA) de por vida contra San Luis es de 2.95, incluso después de permitir cinco carreras, cuatro de ellas limpias, en su primera actuación irregular desde un día inaugural accidentado en Nueva York contra los Mets.

Esa cifra es reveladora del nivel casi imposiblemente alto que Skenes se ha impuesto a sí mismo durante su rápido ascenso desde la primera elección del draft hasta convertirse en el mejor lanzador del juego.

“Nadie espera más de Paul Skenes que Paul de sí mismo”, dijo el entrenador de los Piratas, Don Kelly. “Creo que cuando él tiene un juego como hoy o el abridor, tenemos que encontrar una manera de recogerlo, porque él nos recoge todo el tiempo.”

Sin embargo, Skenes no tuvo la oportunidad de poner fin a la primera mala racha de Pittsburgh esta temporada. Iba por detrás de Wetherholt 2-0 antes de que el segundo base de San Luis lanzara una bola rápida de 95 mph -un poco por debajo del rango habitual de 98-99 en el que se sienta Skenes- y la lanzara a los asientos por encima del Muro Roberto Clemente en la derecha.

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Iván Herrera siguió con un sencillo en el cuadro. Dos bateadores más tarde, Walker se abalanzó sobre una barredora de 83 mph que atrapó la parte interior del plato. La pelota pasó justo por encima del guante del jardinero izquierdo de Pittsburgh Jake Mangum, enviando a los Cardenales en camino a su primera barrida de cuatro juegos en PNC Park desde 2019.

A la pregunta de por qué San Luis podría tener su número -relativamente hablando-, Skenes, de 23 años, respondió con su típica mezcla de sarcasmo y verdad contundente.

“Marcan más carreras que nosotros”, afirmó.

Skenes se asentó -sus nueve ponches fueron el máximo de la temporada- pero cuando los Cardenales fueron capaces de hacer contacto, hicieron que las cosas sucedieran. Ellos agregaron una carrera en la tercera después de un solo campo de Alec Burleson y un error de lanzamiento por el campocorto novato Konnor Griffin llevó a un solo RBI por Nolan Gorman. En el quinto, Burleson bateó un cambio muy lejos del plato y lo lanzó al jardín izquierdo para impulsar a Wetherholt.

“Creo que a veces los equipos suben allí, tratan de trabajar su recuento de lanzamientos, tratan de subirlo”, dijo Kelly. “No parece ser el caso. Están subiendo allí balanceándose y tratando de conseguir su swing. ... Pusieron algunos buenos swings en la bola de hoy “.

Los Piratas cayeron a 16-16, difícilmente el comienzo horrible de hace un año que costó el trabajo al ex gerente Derek Shelton, pero también los tiene fuera del ritmo un poco en la hiper-competitiva División Central de la Liga Nacional con Cincinnati llegando al fin de semana en la primera posición.

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“Todos los equipos tienen bajones”, dijo Skenes. “Sólo tenemos que volver a ser quienes somos y jugar nuestro juego. No tratar de hacer demasiado. Creo que intentamos hacer demasiado, sobre todo hoy. Sólo tenemos que ser nosotros”.

El segundo base de Pittsburgh Brandon Lowe dijo en voz alta lo mimados que se han vuelto los Pirates cuando el familiar número 30 de Skenes está en el montículo.

“Es bastante difícil cuando te sientas ahí y dices: Oh, ha luchado’ y ha concedido tres (carreras)”, dijo Lowe.

Lowe, uno de los muchos veteranos adquiridos en la temporada baja para rodear al joven núcleo de los Pirates, que incluye a Skenes y a Griffin, de 20 años, no está preocupado por que la última semana se convierta en una bola de nieve que pueda estropear las buenas vibraciones creadas durante una temporada que comenzó con muchas promesas.

“Cuando estás en la sala de entrenamiento, estás en las bañeras y cosas por el estilo, duchas, que acaba de tipo de conversaciones y hablar con estos chicos durante mucho tiempo”, dijo Lowe, quien bateó su octavo jonrón de la temporada en el séptimo. “Tienen una muy buena cabeza sobre sus hombros y la forma en que ven las cosas. ... Así que es sólo una de esas cosas, que tipo de tirar los malos y se centran en la siguiente “.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.