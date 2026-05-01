Lo soñó, lo trabajó y lo logró. El gallito de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, Jonathan de la Cruz, se proclamó campeón de los 10,000 metros de marcha ayer jueves en las Justas de Atletismo, en la continuación del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en Mayagüez.

De la Cruz detuvo el cronómetro en 45:39.71 para conquistar la medalla de oro y establecer una nueva marca del evento, superando el registro de Sebastián Quiñones, de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). El ponceño Quiñones, quien llegaba con un tiempo extraoficial de 44:29.67 en las clasificatorias, no pudo competir al máximo tras sufrir una lesión, pero aun así se llevó la medalla de plata con 48:51.73.

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“Es un esfuerzo que llevamos haciendo desde hace años. Se me dio este año. Desde que empecé fue tercer y segundo lugar. Este ya es el año del primer lugar”, dijo De la Cruz tras la prueba.

El atleta de la UPR de Río Piedras explicó que la estrategia fue clave en una prueba exigente.

“Me sentía bastante cansado. Siempre escuché a mi entrenador (Wilkins Rodríguez) diciéndome ‘quédate ahí’. Arranqué primero, supe mantenerme y pude apretar más”, añadió.

El bronce fue para su compañero de equipo Yadiel Collazo, quien finalizó con tiempo de 50:44.42, sumando puntos importantes para la UPR de Río Piedras en la clasificación por universidades.

Yarielis Torres fijó una nueva marca personal en el impulso de la bala. ( Suministrada )

Oro para Yarielis Torres en el lanzamiento de la bala

En otro evento del día, la estudiante-atleta de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Yarielis Torres, volvió a brillar al conquistar su segunda medalla de oro de la jornada con marca personal en el lanzamiento de la bala.

Torres registró 13.06 metros para adjudicarse el primer lugar, apenas horas después de establecer una nueva marca del evento en el lanzamiento de martillo con 62.47 metros.

“Esta es mi marca personal. Son dos marcas en el mismo día. Se lo dedico a mi padre y a mi entrenador”, expresó la atleta de Yauco.

El podio de la bala lo completaron Alondra Santiago, de la UAGM, con 11.90 metros, y Aryam Piñero, de la UPR de Mayagüez, con 11.63.

Torres volverá a competir este viernes en el lanzamiento de disco, donde buscará su tercera medalla de oro en estas Justas.

Los resultados oficiales y la siembra de los eventos están disponibles en la plataforma del evento de la LAI.