En una jornada marcada por récords y actuaciones dominantes, el segundo día de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) convirtió la pista del Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre en escenario de historia pura cuando el velocista mayagüezano José Yavier Figueroa y la marchista costarricense Sharon Herrera fijaron nuevas marcas de la competencia.

Figueroa, de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), protagonizó uno de los momentos más impactantes del evento al imponer una nueva marca en los 200 metros masculinos durante las semifinales. Figueroa cronometró 20.07 segundos, superando el récord previo de 20.49 que compartían Daniel Grueso (2010) y el propio atleta (2025), además de mejorar su marca nacional de 20.16 establecida el pasado año.

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La ejecución fue impecable de principio a fin.

José Figueroa no solo marcó un nuevo récord para las Justas, sino también una nueva marca nacional. ( Suministrada )

“No salí buscando la marca, confié en el trabajo que he estado realizando”, expresó el velocista, quien compite en su último año universitario. Figueroa dominó con claridad cada fase de la carrera, desde la salida hasta la recta final, en una actuación que reflejó control técnico y confianza competitiva.

El logro tuvo un matiz emocional adicional. Familiares, entrenadores y figuras del atletismo local celebraron junto a él tras cruzar la meta, incluyendo a la olímpica Gladymar Torres. El atleta adelantó que buscará ampliar su impacto en la final, donde competirá en múltiples pruebas, incluyendo el relevo 4x100, 400 metros, 200 metros y 4x400.

Mientras, en la marcha femenina, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras volvió a brillar con la actuación de la costarricense Herrera, quien revalidó su dominio en los 10,000 metros marcha con otro récord de evento.

Herrera detuvo el reloj en 46:42.21, superando su propia marca anterior de 47:20.68, en una carrera que controló desde el inicio. Con ritmo constante y técnica depurada, la marchista convirtió la prueba en una exhibición de estrategia y resistencia.

“Vuelta a vuelta iba con el récord en mente. A la mitad de la carrera ya sabía que iba a ritmo”, explicó Herrera, quien suma dos marcas consecutivas en igual número de participaciones en la LAI.

Su desempeño se suma al impulso competitivo del programa de Río Piedras, que también vio a Jonathan de la Cruz imponer marca en la rama masculina de la marcha. Herrera destacó el trabajo colectivo del equipo y el respaldo entre compañeros como claves del éxito.

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Las actuaciones de Figueroa y Herrera elevaron el nivel competitivo del evento y consolidaron una jornada en la que el talento individual y el esfuerzo colectivo se combinaron para redefinir marcas y expectativas dentro del atletismo universitario.

Fundada en 1929, la LAI agrupa a 17 instituciones y cerca de 4,000 estudiantes-atletas, consolidándose como la principal plataforma del deporte universitario en Puerto Rico.

El relevo mixto de la UAGN también fijó una nueva marca. ( Suministrada )

UAGM también deja su marca en el relevo mixto 4x400

La jornada histórica tuvo otro capítulo destacado cuando la Universidad Ana G. Méndez volvió a brillar, esta vez en el relevo mixto 4x400 metros de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). El cuarteto compuesto por Jarell Cruz, Grace Otero, Joshuangel Dones y Génesis Castro registró 3:27.45 para establecer una nueva marca del evento, superando el récord anterior de 3:28.03.

La carrera se definió por la consistencia en cada relevo y una ejecución estratégica que mantuvo al equipo en control hasta el cierre. La Universidad Interamericana de Puerto Rico también protagonizó una actuación sobresaliente al detener el reloj en 3:27.04, igualmente por debajo de la marca previa. El resultado reafirmó el dominio colectivo de la UAGM en la pista, complementando la actuación de José Figueroa en los 200 metros.