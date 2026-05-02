La competencia de porrismo y baile volvió a encender el ambiente con energía, precisión y despliegue escénico durante la continuación del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), celebrado en Mayagüez.

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico dominó la modalidad de baile con una actuación consistente en ambos estilos para adjudicarse el campeonato, mientras que la Universidad de Puerto Rico de Bayamón recuperó el trono en porrismo, consolidando su regreso a la cima tras un año sin el título.

En baile, los Pioneros y Pioneras de la Católica encabezaron la tabla con una puntuación global de 203.50, resultado de sus ejecuciones en jazz (101.50) y hip hop (102.00), evaluadas por los jueces bajo criterios técnicos y artísticos. El evento oficial otorga un máximo de 100 puntos para la Copa Global y la Copa Comisionado, divididos entre ramas femenina y masculina.

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La estudiante-atleta Suheily Padró fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa del evento. El campeonato representa el segundo en la historia de la institución, que había ganado previamente en 2019.

La Pontificia Universidad Católica de Ponce celebra su campeonato. (Luis Ortiz / LAI) ( Suministrada )

La Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, campeona de las pasadas cuatro ediciones, finalizó en el segundo lugar con 202.50 puntos (101.00 en jazz y 101.50 en hip hop), quedándose a un punto del liderato. El tercer puesto fue para la Universidad del Sagrado Corazón, que alcanzó su primer podio histórico con 194.50 puntos (96.50 en jazz y 98.00 en hip hop).

En las finales por estilo, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Bayamón obtuvo el bronce en jazz con 99.00 puntos, mientras que la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ponce logró el tercer lugar en hip hop con idéntica puntuación.

En porrismo, Bayamón se impuso con 177.50 puntos, superando a los Tarzanes y Juanas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, que finalizaron segundos con 172.50. El tercer lugar correspondió a Río Piedras con 144.20.

La atleta Malena Fuentes fue reconocida como la Más Valiosa en porrismo, liderando la ejecución del conjunto vaquero en una competencia que reunió a cuatro recintos del sistema UPR —Mayagüez, Bayamón, Río Piedras y Carolina— junto a la Católica como representante del sector privado.

Fundada en 1929, la LAI agrupa a 17 instituciones y cuenta con una matrícula aproximada de 4,000 estudiantes-atletas, consolidándose como una de las principales plataformas del deporte universitario en Puerto Rico.