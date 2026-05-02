Los Piratas de Quebradillas continuaron su repunte en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al lograr su tercer triunfo consecutivo tras un inicio de 0-12, al imponerse el viernes 97-91 sobre los Atléticos de San Germán, líderes del Grupo B.

El centro importado Thomas Robinson lideró la ofensiva con 19 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias, mientras Emmanuel Mudiay también aportó 19 unidades, seis rebotes y seis asistencias en un esfuerzo balanceado que permitió a Quebradillas controlar el juego desde el inicio. Los parciales de 27-24, 23-22 y 28-23 en los primeros tres cuartos marcaron la diferencia para los Piratas.

Por San Germán, que ha perdido apenas cinco juegos en la temporada, Montrezl Harrell encabezó la ofensiva con 30 puntos, seguido por André Curbelo con 23. Nick Perkins y Alexander Hamilton fueron limitados a ocho y siete puntos, respectivamente.

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#BSNPR | 📊 TABLA DE POSICIONES: JORNADA #39



Así luce la tabla de posiciones del BSN tras finalizar la jornada de hoy viernes con victorias para los Indios, Piratas y Criollos:



🫀Criollos a medio juego de la primera posición.

☠️ Piratas suman tres victorias consecutivas.

🏹… pic.twitter.com/gyH9xJxfJB — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) May 2, 2026

En otro resultado, los Criollos de Caguas sorprendieron a los Gigantes de Carolina-Canóvanas con marcador de 97-91, propinándoles su primera derrota en casa. El revés representa el segundo consecutivo para los orientales, que ahora juegan para 6-7 y se mantienen en la tercera posición de la Sección A.

Asimismo, los Indios de Mayagüez salieron airosos como visitantes al derrotar 85-80 a los Santeros de Aguada. Nathan Sobey y Tyrell Harrison encabezaron la ofensiva con 20 puntos cada uno, mientras Rigoberto Mendoza lideró a Aguada con 19 unidades.

La jornada del BSN continúa definiendo posiciones en ambas secciones en la recta intermedia de la temporada regular.

Mientras, el juego en el que los Capitanes de Arecibo debía recibir a los Mets de Guaynabo había sido pospuesto previamente debido a una brote de micoplasma que ha afectado a los Capitanes desde el pasado martes. El equipo ha visto sus dos partidos de esta semana suspendido debido a esto y a que no tenían la cantidad mínima de jugadores para poder cumplir los compromisos.