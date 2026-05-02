La Universidad Ana G. Méndez, campeona defensora en ambas ramas, se mantiene al frente del campeonato de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), tras completarse hasta ayer viernes 10 de los 22 eventos programados para las Justas de Atletismo 2026 en Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, en Mayagüez.

Los Taínos dominan la clasificación masculina con 101 puntos, apenas dos por delante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que suma 99 en una cerrada lucha por el título. Más atrás se ubican la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con 53 unidades, seguida por la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez con 34.5. Caribbean University y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina comparten el quinto puesto con 21 puntos.

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En la rama femenina, las Taínas también marca el paso con 111 puntos, aventajando a la Interamericana, que acumula 100. La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez ocupa el tercer lugar con 65.5, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con 37 y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con 31.

La competencia continúa este sábado desde las 4:00 p.m., cuando se disputarán las restantes 12 pruebas que definirán a los campeones del atletismo universitario. La cerrada diferencia en ambas ramas anticipa una jornada decisiva en la pista mayagüezana.