Canadá dominó vía barrida 3-0 la Serie Clasificatoria de Béisbol Femenino sobre Puerto Rico al imponerse este viernes con marcadores de 8-3 y 10-0 en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

Las canadienses aseguraron su boleto directo a la ronda de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2026.

En el primer encuentro de la jornada, Canadá tomó el control desde el inicio con un ramillete de cuatro anotaciones en la primera entrada, al capitalizar tres bases por bolas y dos pelotazos otorgados por Janiliz Rivera, quien cargó con la derrota sin retirar bateadoras.

Michelle Roche se apuntó el triunfo al lanzar cinco entradas en blanco con cinco ponches. Madison Willan remolcó tres carreras y Mia Valcke anotó en cuatro ocasiones.

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Por Puerto Rico, Danna González y Jonalis Ayala impulsaron una carrera cada una, mientras Aneyshka Aponte conectó dos imparables.

Las jugadoras de Puerto Rico nunca perdieron la entrega durante los tres partidos jugados. ( Suministrada )

Las norteamericanas aseguraron su clasificación al ganar el segundo partido de la jornada por la vía del nocaut, con pizarra de 10-0 en seis episodios. Allison Schroder fue la lanzadora ganadora con cinco entradas en cero y cinco ponches. Sena Catterall encabezó la ofensiva con tres carreras impulsadas y tres hits, además de dos anotadas. Danna González cargó con el revés por las boricuas.

Puerto Rico amenazó en el sexto episodio del segundo juego al llenar las bases con un out, pero no logró pisar el plato.

La Serie Clasificatoria de Béisbol Femenino marcó un momento histórico al convertirse en el primer evento internacional oficial de béisbol femenino celebrado en Puerto Rico. Tuvo como sedes el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina y el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo.

“Hay que reconocer que el equipo de Canadá vino bien preparado. Tuvieron un torneo extraordinario. Batearon, lanzaron, fildearon, cogieron la bola, hicieron de todo”, dijo el dirigente de Puerto Rico, Carlos Ferrer, al analizar la actuación del conjunto canadiense.

Pese a no lograr la clasificación, Ferrer señaló que la serie dejó señales alentadoras para el futuro inmediato del equipo de Puerto Rico, particularmente con el desempeño de jugadoras jóvenes que comenzaron a abrirse paso en el escenario internacional. En total fueron nueve las nuevas integrantes de la representación boricua.

Entre las principales notas positivas, resaltó la labor de la receptora Janeysha Rivera, quien retiró a tres corredoras en el último juego de la serie.

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“Janeysha Rivera es nueva en el programa. Dio un concierto detrás del plato, sacando a todas las corredoras que salieron a correr en el torneo. Nos alegró mucho porque la veíamos como un buen potencial para el equipo y el trabajo lo hizo muy bien”, indicó.

También destacó la actuación de la lanzadora Danna González, al considerarla una de las mejores del equipo durante la serie.

“Diría que Danna González fue la lanzadora que mejor actuación tuvo del equipo de nosotros. Defensivamente, el equipo no la ayudó, pero sí demostró que sigue siendo una de nuestras estelares lanzadoras”, sostuvo Ferrer.

Otra de las jugadoras mencionadas por el dirigente fue la guardabosque Aneyshka Aponte, quien tuvo una destacada presentación en los jardines y con el madero.

“Aneyshka Aponte lució muy bien fildeando, corriendo y conectando la bola con bastante potencia”, afirmó.

De igual forma, Ferrer elogió a la lanzadora juvenil Yedlimar de Jesús, a quien señaló como otra de las jugadoras que dejó una impresión favorable. “Lanzó por espacio de tres entradas muy efectiva, con muy buen control y con muy buena presencia en la loma”, expresó.

El dirigente también mencionó las aportaciones de otras jugadoras nuevas como Fabiana Ortiz, Daniela Figueroa y Valeria Negrón.

“Nosotros esperamos y confiamos en que este grupo nuevo, esta sangre nueva que entra al equipo, pueda nuevamente volver y tener un mejor desempeño en un futuro”, agregó.