Mayagüez. José Figueroa comenzó su última jornada en las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) como prometió: quebrando marcas nacionales.

El velocista, junto a Adrián Canales, Yariel Pérez y Ángel Márquez, rompieron el sábado la marca nacional y de la competencia del relevo 4x100 al registrar 38.63 segundos bajo la bandera de los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) en la pista del Estadio José Figueroa Freyre.

El cuarto quebró su propia marca de Puerto Rico de 38.97 segundos, lograda en marzo pasado, además de pulverizar el récord de LAI establecido por la Universidad Metropolitana (UMET) en 2008.

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El relevo 4X100 de la UAGM posan sobre la cola del Tigre aludiendo a la Inter tras ganar la prueba. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Es algo bien gratificante. Demuestra el trabajo que los muchachos han realizado. Trabajamos bien duro para esto. Sabíamos que podíamos bajar la marca de 38.97. Un relevo que compite ahora con los grandes de NCAA hasta los mismos equipos nacionales. Algo que estamos buscando para participar los cuatro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Santo Domingo 2026)”, declaró Figueroa luego de la carrera.

Figueroa, en su último año de elegibilidad, llegó a la acción del sábado luego de quebrar la marca de los 200 metros en las semifinales del viernes con 20.7 segundos.

En un distante segundo lugar quedó la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con 40.87, mientras que Universidad Interamericana (Inter) finalizó tercera con 41.03.

“Nuestro entrenador nos dijo que nos ponía corriendo 38.6. Hacer 38.6 es un orgullo porque ha sido mucho trabajo. Comenzamos haciendo 39.6. Bajamos un segundo entero. En velocidad, un segundo es brutal, demasiado. Muy orgullosos y sabemos que podemos correr más duro”, expresó Canales, quien va más tarde por la marca de los 100 metros.

El cuarteto terminó la carrera flexionando su bíceps y pisando colas de tigres en la pista en señal de su rivalidad directa con la Inter.

Figueroa, por su parte, busca cerrar su exitosa carrera en la LAI ganando también los eventos de 200 y 400 metros, además del relevo 4x400, para repetir los resultados de las justas de 2025.

Más tarde, Grace Otero, también de UAGM, quebró la marca de la LAI en los 400 metros con vallas con 57.38 segundos.