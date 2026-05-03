Mayagüez. La jornada histórica del velocista José Figueroa no fue suficiente para que la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) repitiera el trono masculino de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2026, trofeo que regresó a la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).

En la rama femenina, las Taínas de la UAGM sí lograron repetir el cetro, en un cerrado duelo frente a las Tigresas de la Interamericana, que se quedaron con el subcampeonato.

Las Taínas culminaron con 230 puntos, mientras que la Interamericana registró 223.5. El tercer lugar fue para la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez con 124.5.

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Mientras, los Tigres de la Interamericana finalizaron con 235 puntos, seguidos por los Taínos con 222. La Universidad de Puerto Rico, recinto de Ríos Piedras, obtuvo el tercer lugar con 108 puntos.

La Interamericana aseguró el título masculino en la prueba de los 1,500 metros, penúltima del tercer y último día de competencia en el Estadio José Figueroa Freyre.

Miguel Santini terminó en primer lugar, seguido por el argentino Uriel Muñoz, quien ganó los eventos de 10,000 y 5,000 el viernes. Santini, por su parte, se colgó un segundo oro en los 800 metros.

Muñoz fue declarado el Atleta Más Valioso con 28 puntos.

“Satisfecho. Dijimos desde el principio que las Justas iban a ser muy cerradas. Esta mañana, sacamos los número previo a los eventos y habían tres puntos de diferencia”, declaró Francisco “Chico” Acevedo, director técnico de la Interamericana.

“Sucedieron tecnicismos durante la jornada que fueron a nuestro favor y cerrar en los 1,500 con Uriel y Miguel fue el jaque mate de las Justas. Teníamos que hacerlo porque si no lo hacíamos el relevo 4x400 era de Ana G. Méndez. Teníamos que ganar antes. Hicieron un gran trabajo. Fue una experiencia diferente a otros años. Llevo 18 años con 12 campeonatos. Es un sabor increíble. Entiendo que fueron las Justas más cerradas en muchos años”, agregó Acevedo.

Figueroa se despidió revalidando las preseas doradas en el relevo 4x400, 400 metros, 200 metros y 4x100. En las últimas tres pruebas estableció récords nacionales. El último evento quebró la marca de LAI junto a Adrián Canales, Yariel Pérez y Jarell Cruz.

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“Me siento orgulloso del trabajo de todos nosotros. Hicimos lo mejor que pudimos. La Inter dominó bastante (los eventos de) fondo. No era que el fondo de nosotros era flojo. Simplemente, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Este subcampeonato sabe a oro de todas maneras”, declaró Figueroa.

En la rama femenina, las Taínas llegaron al relevo 4x400 con ventaja de apenas dos puntos y medio (220-217.5) sobre las Tigresas.

Andrea Rivera, Grace Otero, Dianelis Rivera y Genesis Castro se encargaron de asegurar el campeonato para la UAGM, estableciendo un nuevo récord de la LAI con tiempo de 3:39.87 minutos.

Otero también ganó medallas de oro en los 400 y 100 metros con vallas.

“Lograr cerrar con tres medallas de oro es una recompensa por todo el trabajo realizado todos estos años. Entramos a la pista sabiendo que con una victoria asegurábamos. Nosotras estábamos confiadas en nuestro trabajo. Anticipamos también quebrar la marca (LAI)”, apuntó Otero.

Katiria González, de la Universidad Pontificia Católica de Ponce; y Angie Palacios, de la UAGM, fueron galardonadas como las Más Valiosas.

Las Justas LAI 2026 terminaron con 12 marcas establecidas, incluyendo tres nacionales de Figueroa (200 y 400 metros, y 4x100).

“Todos sabíamos que esto era una competencia bien pareja. Aquí, nadie podía fallar”, indicó Edgar Díaz, director atlético de la UAGM.

“Fallamos en dos o tres eventos, lamentablemente. Pero, quedamos satisfechos porque la actuación que hizo José Figueroa entiendo supera el segundo lugar en varones. Es una hazaña que pocos atletas lo pueden lograr. Haber terminado invicto y romper marca nacional y de la LAI en un evento, es bien difícil. Entiendo que es un logro que no hace mucha gente”, apuntó Díaz.