A dos días del lanzamiento de su nueva producción musical “Corsa”, Eladio Carrión aterrizó este sábado en Puerto Rico para comenzar los preparativos de sus dos conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot y, de paso, participar en el 10K del Puente Teodoro Moscoso.

El rapero puertorriqueño contó a Primera Hora que recibió la invitación de los organizadores hace unos meses, pero no tuvo tiempo para prepararse. Aun así, se dio cita para apoyar el evento benéfico, que destina un porcentaje de sus recaudaciones a las fundaciones del Centro de Trauma, el Hospital Pediátrico y la Good Bunny Foundation.

“Me escribieron hace par de meses y no he entrenado nada. No he corrido ni un kilómetro hace meses, pero estamos aquí y vamos a cumplir. Esto es un evento increíble y vamos a romper. Acabo de llegar de un vuelo ahora mismo raspando”, dijo Carrión a este medio antes de iniciar la carrera.

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El humacaeño, de 31 años, se encontraba en España y venía de un vuelo desde Baltimore, Maryland, donde recogió a su papá antes de llegar a la isla.

Pese a que no pudo entrenar para la carrera, Carrión no es ajeno a este tipo de eventos, ya que fue un destacado nadador que representó a Puerto Rico en competencias internacionales, como los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (200 metros pecho) y el Mundial de Natación de Barcelona 2013.

Finalizó el 10K del Puente Teodoro Moscoso con un tiempo de 1:07.34 y tuvo la oportunidad de compartir con sus fanáticos por primera vez desde que lanzó “Corsa”.

“Descanso después de hoy. Después de hoy, voy a estar bien cansado y voy a poder descansar bien. Mi meta para esta carrera es llegar”, comentó entre risas.

38 Fotos Los corredores Alexander Torres y Paola Figueroa finalizaron en la primera posición de ambas ramas al superar a más de 8,000 personas.

Carrión adelantó a este diario que pronto estará anunciando una carrera benéfica similar al 10K del Puente Teodoro Moscoso, aunque no ofreció detalles sobre su fecha.

El artista puertorriqueño organizó en diciembre pasado la primera edición del “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament”, un evento deportivo y benéfico que se llevó a cabo en el Coco Beach Golf & Country Club, en Río Grande.

El evento formó parte de la misión filantrópica de “Sauce for a Cause”, una iniciativa que, mediante la Fundación Rimas, canaliza aportaciones a entidades sin fines de lucro que trabajan en proyectos sociales alrededor de la isla.

De igual manera, ha celebrado en los pasados cinco años “SauceGiving”, una actividad donde niños tienen la oportunidad de compartir con peloteros de las Grandes Ligas y adoptar perros.

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“Pronto voy a hacer una carrera mía personal con unas metas como la de aquí, que tiene sus beneficios. Ojalá con esto empiece mi hambre de hacer ejercicios de nuevo y dedicarme a esto”, expresó Carrión.

“Cualquier cosa que yo pueda hacer para reunir gente para una causa benéfica, yo voy a buscar la manera de hacerlo. Ya lo hicimos con el golf y con la pelota. Ahora estoy viendo lo mucho que se mete la gente aquí y coopera, así que se puede hacer algo bien lindo aquí también”, continuó.

La carrera del 10K del Puente Teodoro Moscoso 2026 fue dedicada al comediante Raymond Arrieta, quien, además de hacer reír, ha impactado vidas a través de sus caminatas “Da Vida” a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez desde 2009.

Un porcentaje del dinero recaudado a través de las inscripciones irá dirigido a las fundaciones del Centro de Trauma, Hospital Pediátrico y la Good Bunny Foundation. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental al brindar apoyo, recursos y esperanza a comunidades que enfrentan diversas necesidades de salud y bienestar en la isla.