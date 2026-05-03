Los Leones de Ponce regresaron a la ruta ganadora tras derrotar, 103-92, a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente durante la jornada sabatina del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado, Ponce mejoró su marca a 7-9, pero continúa en la quinta posición de la Conferencia B. Santurce, por su parte, empeoró su récord a 6-9 después de perder cuatro de sus últimos cinco juegos.

“Fue un partido fuerte y exigente, donde tuvimos que emplear todo lo que teníamos hoy. El esfuerzo estuvo ahí. Tratamos y no bajamos la guardia nunca por cuatro parciales. El equipo de Ponce se ha fortalecido con jugadores que le dan otra dimensión ahora mismo y nos pusieron en situaciones difíciles”, admitió el dirigente de los Cangrejeros, Nelson Colón, en una conferencia después del desafío.

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“(Los Leones) sacaron ventaja de la desesperación que teníamos por hacer las cosas bien y nos anotaron canastos claves que les dieron la oportunidad de ganar el partido”, agregó.

Jalen Crutcher lideró la ofensiva de los Leones con 26 puntos, incluyendo seis triples, y 10 asistencias, mientras que Brady Manek también firmó un doble-doble al anotar 22 unidades y capturar 11 rebotes. Darius Bazley, el otro refuerzo de los melenudos, aportó 17 tantos.

Jordan Howard fue el mejor de los Cangrejeros con 19 puntos. Le siguieron Isaiah Piñeiro y Davon Jefferson con 14 unidades cada uno.

Santurce no contó en este partido con Ángel Rodríguez, Ángel Matías y Devon Collier debido a lesiones. David Huertas también abandonó el encuentro tras lastimarse el hombro en una jugada luego de menos de siete minutos de acción y fue trasladado a un hospital.

En el Coliseo Rubén Rodríguez, los Vaqueros de Bayamón vencieron, 95-70, a los Osos de Manatí. Bayamón ahora posee un balance de 11-6 que lo mantiene en el primer puesto de la Conferencia A. Manatí, en cambio, cayó a 6-9.

Jaylin Galloway y Jae Crowder condujeron a los Vaqueros al triunfo con 17 puntos cada uno. Por los Osos, Kendric Davis fue el mejor con 23 unidades.

Más temprano, la gerencia del equipo manatieño anunció que Miye Oni (rodilla) y Chris Ortiz (mano) fueron operados de sus respectivas lesiones y se perderán el resto de la temporada.

La acción del BSN continuará este domingo, cuando los Capitanes de Arecibo visiten a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez y los Gigantes de Carolina-Canóvanas reciban a los Santeros de Aguada en el Coliseo Carlos Mangual.