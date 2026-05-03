La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) adjudicó oficialmente a la ciudad de Mayagüez la sede de las Justas para las próximas dos ediciones, en el 2027 y 2028.

La determinación se produce tras una edición histórica este fin de semana que reunió a miles de atletas y visitantes, y que se distinguió no solo por su organización y ambiente seguro, sino también por su alto nivel competitivo. Durante el evento se registraron múltiples marcas.

El alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz, expresó que esta adjudicación valida el trabajo coordinado entre el municipio, la LAI y todos los componentes que hacen posible el evento.

PUBLICIDAD

“Este anuncio confirma que Mayagüez continúa siendo el epicentro del deporte universitario en Puerto Rico. Agradecemos a la Liga Atlética Interuniversitaria por la confianza depositada en nuestra ciudad para los próximos años”, sostuvo el alcalde.

Asimismo, el alcalde extendió un agradecimiento especial al Lcdo. Jorge O. Sosa Ramírez, comisionado de la LAI, y al presidente de la Junta de Gobierno, Lcdo. José A. Frontera Agenjo, por su liderazgo, respaldo continuo y compromiso con el desarrollo del deporte universitario en Puerto Rico.

“Después de ver a nuestros estudiantes-atletas gozosos en unos escenarios deportivos de primera y con la atención que caracteriza al alcalde y su equipo, ratificamos a Mayagüez como sede de las próximas dos ediciones del Festival Deportivo. Luego de un descanso y reflexión del evento, procedemos a trabajar para el 2027 y 2028”, expresó Sosa Ramírez, Comisionado de la LAI.