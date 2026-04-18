José “Piculín” Ortiz, excentro de la Selección de Puerto Rico, reaccionó el viernes al fallecimiento de la leyenda del baloncesto brasileño Oscar Schmidt, a quien recordó como un competidor ejemplar, amigo cercano y una de las figuras más influyentes en la historia del deporte.

Schmidt murió a los 68 años tras batallar por más de una década con un tumor cerebral, informaron sus allegados. Ortiz, quien también está luchando contra esta enfermedad, resaltó su impacto en el baloncesto va más allá de lo que hizo en el tabloncillo.

“Hay golpes que duelen, hoy hemos recibido uno duro. El mundo del baloncesto se despide de uno de sus más grandes exponentes: Oscar Schmidt”, lee el inicio de la publicación del pívot boricua en Facebook.

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“Su fallecimiento no solo marca la pérdida de un excepcional jugador de baloncesto brasileño, sino también de un buen amigo y competidor ejemplar. Todos conocemos al competidor inigualable que fue, pero su país y su gente conocen al que amó a su patria por encima de cualquier consideración económica, al que representó con gallardía y corazón a su gente”.

Ortiz recordó momentos compartidos con Schmidt, incluyendo su última conversación en 2019 en Beijing, la enorme capital de China, y su participación en su exaltación al Salón de la Fama de FIBA ese mismo año. La relación entre ambos trascendió la cancha, según relató el exjugador puertorriqueño.

“Yo también conocí y sentí en mi cuerpo su garra. Qué suerte la mía. No solo fue embajador de su país, también lo fue de todos los latinoamericanos. Nuestra última charla fue el 30 de agosto de 2019 en Beijing junto a nuestras esposas. La recuerdo como si fuera hoy”, rememoró Ortiz.

“¿De qué hablamos? De todo menos de baloncesto. Que honor fue que en mi exaltación al Salón de la Fama de FIBA 2019 fueras tú el que me presentara. Nadie mejor. Recuerdo una frase que mencionaste en tu presentación que me sacudió: ‘Piculín era el corazón de Puerto Rico’. La huella de Oscar es imborrable en la comunidad del baloncesto internacional. Sembró muchas semillas que estoy seguro germinaron”.

“A su amada Cristina, a sus hijos y a su amado Brasil, nuestro más sentido pésame. Que sepan que en Puerto Rico fue y es admirado por toda la comunidad del baloncesto y honraremos su legado siempre”, concluyó Ortiz.

Ortiz, además, aseguró que está luchando con coraje y resiliencia contra el cáncer. Schmidt, por su parte, es considerado uno de los mejores anotadores en la historia del baloncesto internacional y una figura emblemática del deporte en Brasil y el mundo.