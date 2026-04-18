Jezreel “Macho” De Jesús anotó 28 puntos y Terrence Davis agregó 24 para guiar el viernes a los Leones de Ponce a un triunfo, 111-106, sobre los Cangrejeros de Santurce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Con este resultado, Ponce mejoró su marca a 4-7, mientras que Santurce empeoró a 4-4 tras sufrir su segunda derrota consecutiva. Como consecuencia, los Cangrejeros fueron desplazados a la cuarta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Además de De Jesús y Davis, Jordan Murphy tuvo una actuación dominante con los Leones al firmar un doble-doble de 21 unidades y 11 rebotes. Jalen Crutcher también terminó en doble dígito en anotación con 16 tantos.

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Por Santurce, el mejor fue Malik Beasley con 31 puntos, incluidos seis triples en 11 intentos. Le siguieron Walter Hodge Jr. con 18 unidades y Ángel Rodríguez con 16.

En el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez, los Indios de Mayagüez aprovecharon la ausencia de Montrezl Harrell y superaron, 100-90, a los Atléticos de San Germán.

Harrell no estuvo disponible porque tuvo que salir de la isla debido a una emergencia personal, según informaron los Atléticos.

Gracias a esta victoria, Mayagüez desplazó a Ponce del cuarto lugar de la Conferencia B del BSN al elevar su récord a 3-5. San Germán, en cambio, cayó al tercer puesto después de bajar su balance a 6-3.

Tyrell Harrison lideró a los Indios con un doble-doble de 33 puntos y 16 rebotes. Nathan Sobey también finalizó en doble figura en dos departamentos al anotar 18 unidades y repartir 11 asistencias, a la vez que Tjader Fernández añadió 21 tantos, incluidos cinco triples.

En causa perdida, Alexander Hamilton finalizó con 21 puntos, seis capturas y ocho asistencias. Nick Perkins aportó 15 unidades; y André Curbelo, 13.

La acción del BSN continuará el sábado, cuando los Osos de Manatí visiten a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez, los Santeros de Aguada reciban a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado y los Gigantes de Carolina-Canóvanas enfrenten a los Criollos de Caguas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.