Montrezl Harrell salió de los Atléticos de San Germán para atender una situación personal descrita como “urgente”, y se perderá el juego de este viernes ante los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez, informó el equipo mediante un comunicado.

Los Atléticos esperan que esté de regreso el domingo, cuando reciban a los Leones de Ponce en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

“La organización respalda plenamente al jugador en este momento, y agradece el respeto y la comprensión de todos ante esta situación”, lee el escrito en las redes sociales de los Atléticos.

Harrell es uno de los líderes ofensivos del “Monstruo Anaranjado” en este inicio de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un promedio de 15.1 puntos, 8.2 rebotes y 2.5 asistencias por juego.

Gracias a su contribución, San Germán ocupa la segunda posición de la Conferencia B con marca de 6-2. Los Atléticos tratarán de mantenerse en la ruta ganadora sin una de sus principales figuras, pero contarán esta noche con Alex Hamilton, quien se perdió los últimos dos partidos.