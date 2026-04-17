Los Capitanes de Arecibo completaron el jueves una remontada tras borrar un déficit de 14 puntos en la segunda mitad para derrotar, 86-84, a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Así las cosas, Arecibo consiguió su cuarta victoria consecutiva y tomó el liderato de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al mejorar su récord a 7-2. Quebradillas, en cambio, extendió su desastroso inicio de temporada al caer por décima ocasión seguida y quedar con marca de 0-10.

Este es el segundo peor arranque en los últimos 20 años de la liga. Es solo superado por los Grises de Humacao, que perdieron sus primeros 15 juegos en 2021 y también estaban bajo la administración de Ernesto “Ernie” Cambó.

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Jack McVeigh fue el mejor de los Capitanes con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes. Le siguió Timothy Soares, quien en su debut con el uniforme de los Capitanes terminó con 18 puntos, incluidos tres triples, y cinco rebotes. Justin Reyes añadió 15 tantos.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay fue el más destacado con 23 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Kendall Munson agregó 22 unidades.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, los Gigantes de Carolina-Canóvanas vencieron, 95-88, a los Osos de Manatí para subir a la cuarta posición de la Conferencia A del BSN. Carolina-Canóvanas ahora tiene un balance de 4-3, mientras que Manatí empeoró a 4-5.

Jaylen Nowell lideró a los Gigantes con 24 tantos, cuatro capturas y cuatro asistencias. Kristian Doolittle también hizo de las suyas con 20 puntos y seis rebotes. En causa perdida, Tyquan Rolón finalizó con 21 unidades.

La acción del BSN seguirá este viernes, cuando los Atléticos de San Germán (6-2) visiten a los Indios de Mayagüez (2-5) en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez y los Leones de Ponce (3-7) reciban a los Cangrejeros de Santurce (4-3) en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

El dato sobre los peores arranques en los últimos 20 años del BSN fue recopilado por el historiador Luis Modestti.