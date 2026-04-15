El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Carmelo Anthony expresó que tiene el deseo de que su hijo, Kiyan Anthony, represente a Puerto Rico en el baloncesto internacional.

Durante su podcast '7pm in Brooklyn’, Anthony le expresó al enebeísta boricua y miembro del conjunto patrio, José Alvarado su intención de verlo vistiendo el uniforme de la isla.

“Voy a enviar a Kiyan para allá con ustedes. Es porque yo no pude hacerlo y ahora tengo la oportunidad de realmente hacerlo y tenerlo a él formando parte de todo eso”, expresó Anthony.

PUBLICIDAD

“Es un hecho”, respondió un Alvarado sorprendido como en tono de pregunta.

Kiyan ya representó a Puerto Rico durante el torneo Nike Hoop Summit el pasado año cuando fue parte del Equipo del Mundo, conformado por jugadores provenientes de seis continentes.

Actualmente, está comprometido con la Universidad de Syracuse, y en su primera temporada promedió ocho puntos por partido en 29 encuentros.

Sin embargo, el camino hacia una posible integración al Equipo Nacional no sería automático para Kiyan. Primero, deberá cumplir con las nuevas reglas establecidas por FIBA, en la que ya no aceptan jugadores de tercera generación únicamente por ascendencia, sino que exigen demostrar vínculos significativos con el país.

Carmelo, 10 veces All-Star en la NBA, es de ascendencia puertorriqueña por su padre, el boricua Carmelo Iriarte. Así las cosas, Kiyan es nieto (tercera generación) de un puertorriqueño.

“Para determinar si un jugador tiene vínculos significativos con el país o territorio de una federación nacional miembro, la FIBA ​​considerará la totalidad de las circunstancias de los siguientes factores, sin que ningún factor o circunstancia sea decisivo por sí solo. El número de años durante los cuales el jugador ha vivido en el país o territorio; el número de temporadas en las que el jugador ha participado en competiciones domésticas en el país o territorio; si el jugador ha asistido a escuelas o instituciones académicas en el país o territorio; las actividades de baloncesto del jugador en el país o territorio (por ejemplo, participación en clubes, desarrollo deportivo); las visitas o presencia física en el país o territorio (es decir, número de visitas, duración y frecuencia); familiares inmediatos que residan en el país o territorio; y cualquier otra conexión con el país o territorio que pueda establecer un vínculo significativo (por ejemplo, propiedad, licencias, matrimonio, hijos)”, establece el documento publicado en diciembre de 2025.

Carmelo nunca representó a Puerto Rico con la Selección Nacional y lo más cerca que estuvo de jugar en la isla fue cuando los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) lo intentaron reclutar en 2002 con apenas 17 años.