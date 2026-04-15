Canóvanas. Carlos González tiene una idea de por lo que está pasando Ángel Daniel Vassallo esta temporada como dirigente de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El técnico aguadillano no recuerda haber atravesado una racha de nueve derrotas como la de Quebradillas, aunque sí pasó por una seguidilla negativa como entrenador de los Piratas antes de ganar el campeonato en 2017.

“Ganamos ese año, pero perdimos cuatro juegos consecutivos para entrar a los playoffs”, rememoró González a preguntas de Primera Hora después del triunfo de los Gigantes de Carolina-Canóvanas ante Quebradillas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

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“Los más importante es mentalmente cómo esté el coach. Es una situación difícil. Su primer año y la presión que conlleva estar al frente de una franquicia. Mi recomendación es que pueda manejar ese estrés dentro de todo porque la verdad es que muchas veces recae la responsabilidad en nosotros y, a veces, son situaciones que no podemos controlar del todo”.

“Eso es lo que más preocupa en este momento. Mantenerse mentalmente positivo, buscar la manera que funcione, mantener el ánimo en el equipo, pero que él entienda el proceso por el que está pasando y pueda superarlo. Es parte del trabajo, pero es la parte difícil de esto”, abundó.

Ángel Daniel Vassallo cuenta con el apoyo del apoderado Ernie Cambó para seguir al frente de la dirección técnica. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Vassallo asumió la dirección de los Piratas a mediados de junio tras la repentina renuncia de Juan Cardona. Quebradillas terminó la temporada regular 2025 en la segunda posición de la Conferencia B del BSN, pero fue eliminado por los Leones de Ponce en los cuartos de final.

Las expectativas no eran muy altas con el equipo que presentó la gerencia de los corsarios este año, pero quizás nadie esperaba el inicio de temporada que han tenido. Al perder el martes, 104-99, ante los Gigantes, el quinteto quebradillano empeoró su marca a 0-9 con su novena derrota consecutiva.

Los Piratas solo han tenido arranques similares en 1960 y 1962, cuando cayeron en todos los partidos que disputaron en ambos torneos, por lo que están viviendo una situación precaria que no habían experimentado en más de seis décadas.

El entrenador de los Gigantes quizá no ha pasado por un momento como este anteriormente en su carrera, pero eso no le impidió ofrecerle unas palabras de aliento a Vassallo durante el saludo final.

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Jaylen Nowell, refuerzo de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, ataca el canasto ante la defensa de Víctor Liz, de los Piratas de Quebradillas. ( Gigantes de Carolina-Canóvanas )

“Sé que no es un momento fácil para él, especialmente al ser su primer año. Le di unas palabras de apoyo para que siga batallando. No es fácil por lo que está pasando. Como le dije, la responsabilidad recae muchas veces en nosotros, pero que pueda bregar con la situación y no dejar que le afecte tanto”, compartió González.

Según el mentor de Carolina-Canóvanas, las derrotas tienen el mismo impacto en la salud mental de un dirigente, sin importar el margen por el que se produzcan. En el caso de Quebradillas, venía de perder dos juegos consecutivos en tiempo extra contra Arecibo y Aguada. Además, admitió que los comentarios en las redes sociales también añaden presión a ese estrés por más que intenten evitarlo.

En 2025, cuatro de los 12 técnicos que comenzaron la campaña al frente de un equipo fueron despedidos: Omar González, de los Santeros de Aguada; Iván Ríos, de los Osos de Manatí; y Allans Colón, de los Capitanes de Arecibo. Esta inestabilidad provoca que algunos dirigentes tengan que recurrir a medicamentos para la hipertensión desde temprana edad, como le ocurrió a González.

“La presión aumenta con el dueño exigiéndote. Nosotros siempre estamos en el filo de la navaja. En cualquier momento, nos pueden botar y esta es la manera de nosotros llevar comida a la casa, así que es una presión extra. Yo tampoco puedo pedirle al dueño aquí que tenga paciencia porque, a lo mejor, perder equivale a que la gente no venga a los juegos y no entren ingresos”, manifestó el aguadillano.

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“Hay responsabilidades de ambos lados que tú vas entendiendo y te pones presión porque sabes lo que puede pasar. Muchos apoderados hablan con 500 expertos que les dicen las cosas que hay que hacer para arreglar esto. No eres tú la única voz que está hablando y defendiéndote. A veces hay muchos en contra de ti y se pone la situación un poco difícil. Es un tema que hay que hablarlo. Yo bebo pastillas de la presión desde que comencé a dirigir en el BSN a los 30 años. Comencé a dirigir y ahí empecé a padecer de la presión”, continuó.

Aboga por una Asociación de Entrenadores

Por esta y otras razones, González cree que es momento de que exista una Asociación de Entrenadores en el BSN. Gustavo Cañas fundó un gremio bajo ese nombre que llegó a tener una matrícula de 26 entrenadores en 2019, un año después de que dirigentes como Juan Cardona, Julio Toro, Flor Meléndez, Richie Dalmau, David Rosario y Héctor “Bobby” Porrata no cobraran la totalidad de su salario y algunos tuvieran que recurrir a los tribunales para reclamar el pago pendiente.

Cañas pasó por esta experiencia en 2007 como asistente técnico de los Capitanes bajo la administración del apoderado William Vázquez. Con la mayor estabilidad que tiene liga en comparación a aquellos tiempos, tal vez en esta ocasión la misión de la asociación sea otra, pero los técnicos tendrían una voz al momento de la Junta de Directores del BSN tomar una decisión.

Gustavo Cañas, era el asistente técnico de los Capitanes de Arecibo y el presidente de la Asociación de Entrenadores. En la actualidad, es el director de operaciones de los Indios de Mayagüez. ( David Villafañe Ramos )

“Es algo que tenemos que intentarlo nuevamente. Yo he hablado con dos o tres entrenadores y están dispuestos. Hay que meterle mano. Creo que nosotros podemos aportar mucho al formato de la liga. Nuestra opinión podría mejorar algunos aspectos. Los jugadores tienen su asociación y nosotros tenemos que buscar la manera para que nos escuchen allí”, sostuvo González.

“Antes el motivo era mayormente por la falta de pagos. Por lo que se ve, hoy en día no sucede tanto eso, pero aun así nosotros podemos aportar mucho más. Creo que la liga solo tiene el contrato del dirigente. Si a un asistente no se le paga, no tiene manera de ir a la liga a reclamar. Pienso también que los coaches que vienen del extranjero deben cumplir con un requisito mínimo para dirigir aquí. Hemos visto en el pasado cómo traen coaches que nunca han dirigido en ningún lado y nosotros tenemos que pasar por una certificación para poder dirigir aquí”, agregó.