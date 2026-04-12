Malik Beasley llegó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) con la etiqueta de que podría ser uno de los mejores refuerzos en los últimos años por su bagaje en la NBA.

A un año de haber sido el segundo mejor anotador de los Pistons de Detroit, Beasley tenía la juventud y las herramientas necesarias para dominar la llamada “liga más dura” con los Cangrejeros de Santurce como pocos importados han hecho.

En las primeras tres semanas de temporada, fue el segundo mejor anotador del torneo, con un promedio de 24.5 puntos que ayudó a Santurce (4-2) a mantenerse en la lucha por el liderato de la Conferencia A. No obstante, el escolta, de 29 años, sigue adaptándose al juego intenso y de mucho contacto del BSN, por lo que entiende que aún no ha mostrado su mejor versión.

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“Ha sido un reto, especialmente por lo físico que es, ya que te atacan desde el drible y te presionan duro cuando sales de una cortina”, compartió Beasley a Primera Hora después del triunfo del jueves, 121-95, sobre los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roberto Clemente.

“He estado tratando de atacar el canasto mucho más a menudo, porque así puedo distribuir el balón y hacer pases abiertos. En cuanto a ser agresivo o no, el dirigente (Nelson Colón) siempre quiere que juegue con agresividad, pero también que haga las cosas correctas. Todavía estoy entrando en ritmo y este es apenas mi sexto juego, así que aún me estoy adaptando a la liga”, abundó.

El canastero oriundo de Atlanta no vio acción en el cuarto parcial del partido contra los Gigantes tras una aparente molestia en el hombro izquierdo. Recibió tratamiento en el banco con hielo, y cuando este medio le preguntó si estaba bien, contestó en tono de broma: “¿Qué hombro? El mío no fue”.

Lo cierto es que ni el juego físico de la “más dura” lo ha detenido, y en cada uno de sus seis partidos desde su debut ha anotado más de 20 unidades. Su mejor actuación hasta ahora fue el pasado 2 de abril, cuando terminó con 35 tantos, incluyendo cinco triples.

Esa noche, sacó a pasear a aquel tirador que brilló con Detroit en 2024-25 y que podría codearse con importados de la talla de Danilo Gallinari, JaVale McGee, Chris Duarte, DeMarcus Cousins y Hassan Whiteside. Sin embargo, la diferencia entre Beasley y el resto de los refuerzos antes mencionados es que el escolta de los Cangrejeros tenía una oferta de tres años y $42 millones de los Pistons sobre la mesa cuando quedó fuera de la NBA.

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Pero, a pesar de estar en el mejor momento de su carrera, el acuerdo quedó en pausa debido a una investigación federal por supuestas apuestas deportivas. Por ello, Beasley tomó la decisión de venir a Puerto Rico, donde estaría cerca de su familia mientras trata de tener un desempeño que le abra nuevamente las puertas de la NBA.

Esto podría poner en duda su compromiso con los Cangrejeros, ya que en cualquier momento que reciba una oferta saldría del BSN y dejaría al conjunto de la capital con un solo importado. Por esta razón, se reunió con el dirigente Nelson Colón previo al partido del jueves con los Gigantes.

“Le dije hoy (jueves) al dirigente que quería que supiera que estoy muy comprometido con este equipo y con lo que estamos construyendo. Sé que tenemos un blanco encima debido a mi llegada y a lo que sea que esté pasando aquí, pero estos muchachos se quieren entre sí y vamos a pasarla muy bien este año. El dirigente nos está manteniendo a todos unidos y estoy muy agradecido de estar aquí”, aseguró el jugador con nueve años de experiencia en la NBA.

Beasley tampoco ha estado libre de controversias en la isla y se ha visto involucrado en altercados como el del martes pasado, cuando tuvo que ser separado de Christian Pizarro y Montrezl Harrell al final del juego ante los Atléticos de San Germán. Cada uno recibió una multa de $5,000, aunque Harrell solo trató de intervenir para que la situación no escalara a mayores. Empero, el importado de Santurce reveló que se disculpó personalmente con los jugadores de San Germán minutos después.

“En el último juego, hubo un poco de tensión al final, pero fui al camerino visitante y les dije que no quería faltarle el respeto a nadie, que solo vine aquí a jugar baloncesto y a disfrutar”, contó Beasley.

Intercambio acalorado entre Malik Beasly y Christian Pizarro luego de acabar el partido. @bsnpr pic.twitter.com/pwwCTtuCFg — Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) April 8, 2026

Pese al ruido fuera de la cancha, el canastero luce enfocado en mantener a los Cangrejeros en la ruta ganadora, en medio de una racha de tres victorias al hilo con él como su bujía ofensiva. Santurce visitará el lunes a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.