Los Osos de Manatí adquirieron al refuerzo Olumiye Oni en un cambio con los Indios de Mayagüez por los derechos de Jared Sullinger, informó este viernes el Baloncesto Superior Nacional (BSN) mediante un comunicado.

En los primeros seis juegos de la temporada, Oni promedió 16.8 puntos, 6.3 rebotes y 8.5 asistencias. De hecho, en la victoria del miércoles de Mayagüez sobre los Piratas de Quebradillas, consiguió el primer triple doble del torneo.

Los Indios sustituirán al escolta de ascendencia nigeriana con el australiano Nathan Sobey, quien viene de acumular una media de 22.5 unidades, 4.1 capturas y 4.9 asistencias con el Southeast Melbourne Phoenix de la NBL, la liga principal de su país.

PUBLICIDAD

Sobey arribó el jueves a Puerto Rico y se estará incorporando a la tribu a partir del lunes, cuando visiten a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Manatí, en cambio, dejó en libertad al importado Jamil Wilson para hacer espacio en su plantilla a Oni. El ala-pívot estadounidense registró un promedio de 6.9 tantos y 5.3 rebotes en siete juegos con los Osos.

En el caso de Sullinger, nunca vistió el uniforme de los Osos. No obstante, el centro norteamericano reforzó a los Cangrejeros de Santurce en la pasada campaña de la llamada “liga más dura”.

De cara a la jornada sabatina del BSN, Manatí ocupa la quinta posición de la Conferencia A con marca de 3-4, mientras que Mayagüez está quinto en la Conferencia B con 2-4.