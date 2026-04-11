Los Piratas de Quebradillas han tenido un desastroso arranque en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al perder sus primeros siete juegos de la temporada.

Quebradillas es el único equipo sin victorias a tres semanas de iniciar el torneo, por lo que ocupa el sexto y último puesto de la Conferencia B con marca de 0-7, a 2.5 juegos del quinto lugar.

A pesar de la posición en la que el equipo se encuentra, el coapoderado de los Piratas, Lee Sepulvado, aseguró que el dirigente Ángel Daniel Vassallo cuenta con el respaldo de la gerencia, que asume la responsabilidad de la mala racha que atraviesa el quinteto quebradillano.

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Esto se debe a que el licenciado entiende que no confeccionaron una plantilla con las piezas necesarias para competir al nivel que se espera de una franquicia como Quebradillas.

“No hay una sola razón para culpar a Ángel Daniel Vassallo por lo que está pasando. ¿Tú quieres culpar a alguien? Empieza culpando a la administración por la confección del equipo que le dimos. Tan sencillo como eso”, dijo Sepulvado en una llamada telefónica con Primera Hora previo al revés del viernes frente a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Raymond Dalmau.

“(Ibrahim) Sylla fue un desastre de refuerzo. No hay otra forma de ponerlo. Un desastre. Los números están ahí. ¿Cómo le voy a echar la culpa a mi dirigente si le doy un refuerzo que mete medio punto por juego?”, abundó. “Eso fue un desastre y los únicos responsables fuimos nosotros”.

Los Piratas comenzaron la temporada con Emmanuel Mudiay e Ibrahim Sylla como sus dos refuerzos. Como de costumbre, Mudiay, Jugador Más Valioso 2025, ha estado produciendo con un promedio de 19.4 puntos, 5.3 rebotes y 5.7 asistencias por juego, pero Sylla quedó mucho a deber.

Emmanuel Mudiay, refuerzo de los Piratas de Quebradillas, maneja el balón ante la defensa de Javier Ezquerra, de los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

El centro, de 30 años y 6’8” pies, acumuló una media de apenas 0.5 unidades en dos partidos y ya para el tercero había sido reemplazado por el delantero Kendall Munson, también de 6’8”, que se ha convertido en el segundo mejor anotador de los corsarios.

Quebradillas completó su trío de importados el pasado lunes con el regreso de Zhaire Smith, cuando recibieron la visita de los Mets de Guaynabo en el Coliseo Raymond Dalmau. En tres desafíos, Smith promedia solo 9.7 tantos por cotejo.

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Aunque cada equipo tiene un límite de seis cambios de refuerzos antes de la fecha límite y ya utilizaron uno de ellos, Sepulvado compartió a este medio que están trabajando en la búsqueda de otros importados en caso de que sigan perdiendo, con excepción de Mudiay, a quien consideran “intocable”.

“Más que cambios a nivel de los nativos, es confección de refuerzos. Estamos (analizando) qué movidas se pueden hacer para cambiar los refuerzos. Obviamente, Zhaire acaba de llegar y (Kendall) llegó hace unos días. Pero lo que no funciona hay que cambiarlo y, si no hemos ganado, ten por seguro que todos los días estamos buscando alternativas”, confesó el coapoderado.

“A veces la gente tiene una noción del baloncesto que es totalmente irreal. Yo no puedo llamar a ningún equipo a que me envíe una de sus estrellas. Nadie hará eso. También hay un límite para los cambios de los refuerzos, así que no puedo estar cambiándolos de forma indiscriminada”, agregó.

Sepulvado tampoco descarta traspasar a miembros de su elenco nativo, pero recalcó que los Piratas no aceptarán ningún cambio que no haga sentido para el futuro de la franquicia. Antes del viernes, el único nativo de Quebradillas con una media de doble dígito en anotación era el veterano escolta Víctor Liz, con 15.7 puntos.

“Yo no voy a hacer un cambio que sea estúpido, aunque tenga 20-1 o 1-20. El equipo que me llame a mí pensando que le voy a regalar un jugador mío sepa que yo sé que en 2027 hay una temporada del BSN. Yo voy a regalar los jugadores de Quebradillas”.

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“Ahora, si usted me ofrece un cambio que haga sentido, claro que lo consideramos. Hay dos equipos que me han llamado, tipos que son mis panas y que me han tratado con respeto, pero si el cambio no hace sentido, póngase a ver una serie para entretenerse porque eso no lo voy a hacer. Aquí todo el mundo aprendió de un cambio que todavía al día de hoy nos está doliendo”, continuó en referencia al canje en el que enviaron a André Curbelo a los Atléticos de San Germán por un turno de primera ronda en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2027 y otro de segunda en 2028.

Víctor Liz controla el balón en un juego contra los Vaqueros de Bayamón. Al fondo, el dirigente Ángel Daniel Vassallo. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

Molesta la fanaticada con Cambó

Lo cierto es que este mal arranque ha distanciado a la fanaticada quebradillana de su equipo. Con el pasar de cada partido, más butacas del Coliseo Raymond Dalmau están vacías y aumentan las publicaciones en las redes sociales pidiendo al apoderado Ernie Cambó que venda la franquicia tras adquirirla en enero de 2025.

Sepulvado, en cambio, defendió el trabajo de Cambó y reiteró que las intenciones del desarrollador de bienes raíces y empresario de origen cubano son elevar la franquicia de los Piratas.

“Yo entiendo y respeto el sentimiento de los fanáticos, porque yo he sido fanático de los Piratas de Quebradillas. Entiendo esa incomodidad y coincido inclusive en el manejo de cosas que hemos hecho con el manejo de la franquicia. El hecho de que sean fanáticos no quiere decir que no tengan razón en las cosas que dicen. En muchas cosas tienen razón tanto en términos de cómo se confecciona un equipo como en términos de cómo nos comunicamos con la comunidad”, reconoció el coapoderado.

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“No todos los estilos gerenciales son iguales. Hay gente que es bien amena a querer comunicarse con el público y hay gente que no. Yo también sé suficiente para decir que todos somos amigos de las victorias. El año pasado todo el mundo estaba feliz cuando ganamos como 12 en 14 juegos. Yo entiendo que el fanático se siente humillado y decepcionado porque su franquicia no gana”.

“El primero que tiene diferencias con Ernie soy yo, pero yo soy parte de una institución de la cual Ernie es el jefe y tiene mi apoyo. ¿Alguien piensa en su sano juicio que Ernie quiere botar el dinero? La nómina de los Piratas pasa de un millón de dólares y, si se corre una temporada sin ganar, pierdes mal tasado entre $400,000 y $800,000”, sostuvo.

Sepulvado compartió que el quebradillano Rafael Chávez, compañero de escuela superior del coapoderado, presentó una oferta de $2.5 millones en enero pasado para comprar la franquicia, pero Cambó la rechazó. Según Sepulvado, esta venta hubiese resultado en ganancias de sobre $1 millón para Cambó.

“¿Cuántas personas no hubiesen aprovechado esa oportunidad? Yo no estoy diciendo que Ernie Cambó es un santo. Ernie es un ser humano que comete errores e indiscreciones, como yo hago todos los días… Ernie tiene tanto deseo de ganar como cualquier fanático. Podemos cuestionar decisiones que se toman con el apoyo de todos nosotros, pero que los fanáticos no piensen que los respetamos ni apreciamos”, sentenció.

El próximo juego de los Piratas será este domingo, cuando reciban la visita de los Santeros de Aguada en el Coliseo Raymond Dalmau. Aguada viene de una dolorosa derrota en la que cayeron, 102-65, ante los Leones de Ponce, pero poseen un récord positivo de 4-2.