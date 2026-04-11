Los Capitanes de Arecibo se llevaron este viernes el segundo capítulo de la “Guerra del Norte” al imponerse, 101-95, en tiempo extra sobre los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.

Con este resultado, Arecibo empató con los Atléticos de San Germán en la primera posición de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras mejorar su marca a 6-2. Quebradillas, en cambio, sigue siendo el único equipo sin victorias en lo que va de temporada al caer a 0-7.

Los Capitanes tenían una ventaja de 91-82 cuando restaban 3:01 minutos del cuarto parcial, luego de una bandeja de Walton. Sin embargo, los Piratas hicieron una corrida de 9-0, que terminó con un triple de Emmanuel Mudiay con dos segundos en el reloj, para enviar el juego a la prórroga.

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En tiempo extra, el quinteto de la Villa del Capitán Correa hizo los ajustes pertinentes y permitió a los corsarios anotar apenas cuatro puntos en cinco minutos para apuntarse el triunfo en la carretera.

Rafael Pinzón fue el mejor anotador de los Capitanes con 23 puntos. Le siguieron Ramses Meléndez con 22 unidades y Jack McVeigh con 21. Meléndez también atrapó 11 rebotes y repartió seis asistencias. En causa perdida, Víctor Liz anotó 31 tantos, mientras que Mudiay añadió 23.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los Leones de Ponce aplastaron, 102-65, a los Santeros de Aguada. Esta victoria impulsó a Ponce al cuarto puesto de la Conferencia B con récord de 3-5. Aguada, por su parte, fue desplazado al tercero tras empeorar su balance a 4-2.

Jordan Murphy fue el mejor de los leones con 21 puntos y seis rebotes. Por los Santeros, el más destacado fue Matthew Lee con 14 unidades.

La acción del BSN continuará el sábado, cuando los Vaqueros de Bayamón visiten a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual y los Criollos de Caguas reciban a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Roger Mendoza.