Ante la mala racha que atraviesan en el inicio de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el coapoderado de los Piratas de Quebradillas, Lee Sepulvado, está en negociaciones para traer a Phillip Wheeler lo antes posible.

El delantero, de 23 años, jugó hasta el pasado domingo con el Osceola Magic, filial del Orlando Magic en la G League, bajo un contrato Exhibit 10 de un año no garantizado. En la liga de desarrollo, promedió 14.9 puntos y 3.5 rebotes por partido.

Wheeler no se reportó esta semana a Quebradillas, lo que generó preocupación entre los fanáticos de los Piratas tras el equipo perder sus primeros siete desafíos en el torneo. Sin embargo, Sepulvado aclaró que las negociaciones con el agente del canastero son habituales al comienzo de cada campaña.

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“Wheeler casi siempre llega bastante rápido, pero al día después que termina (en la G League). El tipo lleva un año jugando y yo creo que es más que razonable que quiera descansar unos días. No hay tal cosa como que Wheeler no quiera venir. Para mí esto es el negocio de siempre”, explicó el apoderado de los corsarios a Primera Hora .

“Wheeler siempre firma año a año. Nunca ha firmado un contrato multianual con nosotros. Por eso, siempre, cuando termina la temporada, entramos en conversación con su agente, se concreta la negociación bastante rápido y llega”, abundó.

Wheeler debutó en la llamada “liga más dura” en 2020 con los Atléticos de San Germán, cuando apenas tenía 17 años, pero forma parte de los Piratas desde 2022. En 2025, acumuló una media de 15.8 unidades y 4.2 capturas con Quebradillas, pero salió del equipo antes de que arrancara la postemporada tras recibir una invitación para participar en la NBA Summer League.

Los Piratas, por su parte, son la única franquicia que no ha ganado en lo que va de temporada en el BSN. Ocupan la sexta y última posición de la Conferencia B con marca de 0-7, 2.5 juegos del quinto lugar. Su última derrota fue el viernes en tiempo extra por 101-95 ante los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Raymond Dalmau.