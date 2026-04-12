Con un tiro en suspensión de Jaylen Nowell a dos segundos del final, los Gigantes de Carolina-Canóvanas completaron el sábado una dramática remontada para vencer, 77-76, a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Carolina-Canóvanas, que llegó a estar abajo por 24 puntos, mejoró su marca a 2-3 con este triunfo, mientras que Bayamón empeoró a 4-4 tras sufrir su tercera derrota consecutiva.

Los Vaqueros entraron a la segunda mitad con una ventaja de 41-25, pero el dirigente Carlos González hizo los ajustes necesarios para darle vuelta al partido con un tercer periodo en el que los Gigantes superaron, 28-16, a los campeones defensores.

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El quinteto del “calentón” empató el juego en un par de ocasiones durante el cuarto parcial, pero no fue hasta los minutos finales que lograron tomar la delantera por primera vez desde el primer tiempo.

Recibieron un duro golpe cuando Javier Mojica encestó un triple que puso a Bayamón al frente, 76-75, con solo siete segundos en el reloj, pero Nowell respondió con la flotadora del gane.

Nowell lideró la ofensiva de Carolina-Canóvanas con 18 puntos. Le siguió Hunter Tyson un doble-doble de 13 unidades y 13 rebotes. Tremont Waters regresó de su lesión en la rodilla y aportó 12 tantos, todos mediante disparos detrás del arco.

Por Bayamón, Jae Crowder y Mojica anotaron 18 puntos cada uno. El escolta nativo, además, convirtió cuatro triples y quedó a dos de empatar con Eddie Casiano en el cuarto puesto de los líderes históricos del BSN en tiros de larga distancia (1,065).

Gary Browne terminó con solo nueve unidades, pero repartió 17 asistencias, una nueva marca para un jugador de Bayamón tras superar las 16 de Eddin “Guayito” Santiago.

En el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos de Caguas superaron, 97-78, a los Mets de Guaynabo en lo que fue su primero de seis partidos esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Con este resultado, Caguas ahora posee récord de 4-2. Guaynabo, por su parte, cayó a 3-4.

Travis Trice fue el mejor de los Criollos con 25 unidades, incluyendo cinco triples, tres capturas y nueve asistencias. En causa perdida, Ysmael Romero registró un doble-doble con 26 tantos y 14 rebotes.

La acción del BSN seguirá este domingo, cuando los Leones de Ponce visiten a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” y los Piratas de Quebradillas reciban la visita de los Santeros de Aguada en el Coliseo Raymond Dalmau.