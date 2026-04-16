Carlos Tarrats salió el pasado lunes del retiro en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al integrarse al cuerpo arbitral del juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El veterano oficial llevaba cinco años alejado de las canchas de la llamada “liga más dura”, pero decidió regresar ante la ausencia de Jorge Vázquez, a quien le detectaron un tumor en la columna vertebral y estará fuera por tiempo indefinido, confirmó el delegado Juan “Pucho” Figueroa a Primera Hora .

PUBLICIDAD

“El director de torneo Ricardo Carrillo entendió que necesitaba un árbitro líder adicional ante la ausencia de Jorge Vázquez por las razones que ya todos conocemos y por la ausencia de otros dos árbitros principales por compromisos con FIBA. Por eso, se volvió a reclutar”, explicó Figueroa.

Tarrats, que también estuvo a cargo del partido del miércoles entre los Santeros de Aguada y los Leones de Ponce en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, tuvo que ser convencido por el director de torneo Ricardo Carrillo. Sin embargo, Carrillo estaba determinado en que el árbitro, de 66 años, fuera el sustituto de Vázquez por sus cuatro décadas de experiencia con el silbato.

“Mi expectativa es que esté toda la temporada o hasta que nos indique hasta dónde quiere llegar”, dijo Carrillo a este medio. “Tuve que convencerlo de que regresara, pero lo que tenemos de información de las evaluaciones de los delegados es que en los primeros dos partidos que ha oficiado lo hizo correctamente”, abundó.

Tarrats se mantuvo activo durante los últimos cinco años en torneos de las categorías menores. Por su parte, el director de torneo adelantó que Vázquez se incorporará como delegado del BSN cuando su estado de salud lo permita. El Nuevo Día reportó la semana pasada que los médicos le recomendaron al ponceño dejar de pitar por el tumor que le hallaron y una fractura en la vértebra L5.

Los delegados del BSN están encargados de monitorear a los árbitros a lo largo del juego. Esto incluye reunirse antes, durante y después del partido con el cuerpo arbitral para discutir jugadas que llamen la atención. Además, recopilan todas aquellas acciones que deban revisarse.