Gary Browne sintió una molestia en los isquiotibiales durante el primer parcial del partido del pasado lunes entre los Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El armador, de 33 años, no regresó a cancha esa noche y tampoco formó parte de la rotación de los Vaqueros en el juego del miércoles ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.

A pesar de que es la misma área, el dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, informó a Primera Hora que no se trata de una lesión como la que sufrió la temporada pasada, que lo obligó a perderse parte de la fase regular.

PUBLICIDAD

“Gary sintió una molestia en el hamstring (isquiotibiales en inglés). Como quiera hoy (miércoles) entrenó, pero dice que siente un poquito de molestia y no queremos que se lastime más. Vamos día a día con él”, expresó Dalmau en un aparte con este medio luego de la victoria sobre los Mets.

“No es lo mismo que el año pasado, porque en ese entonces él se jaló el hamstring. Esta vez dice que no sintió jalón, pero sí un poco de molestia. Así que, como le dijimos, estamos empezando la temporada y, gracias a Dios, ya llegaron los refuerzos, porque si esto llega a pasar al principio, las cosas cambiaban muchísimo. Vamos día a día con él, dependiendo de cómo se sienta, porque no podemos arriesgarlo”, abundó.

Browne ha lidiado con lesiones desde 2024, cuando militaba con Guaynabo. Ese año solo participó en cuatro partidos y fue cambiado a Bayamón. Estos problemas lo siguieron persiguiendo en su primera campaña con los Vaqueros y no estuvo disponible en la mitad de los partidos de la serie regular (17), según el portal Proballers.

Sin embargo, se mantuvo saludable en la postemporada y ayudó a Bayamón a ganar su decimoséptimo campeonato en el BSN junto al trío de refuerzos compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Este año comenzó el torneo en buen ritmo y fue una de las razones por las que los campeones defensores se mantuvieron en la ruta ganadora sin importados.

Browne tiene esta temporada un promedio de 11.7 puntos, 5.2 rebotes y 7.6 asistencias por cotejo, lo que representa sus mejores números desde 2023. Como bien mencionó Dalmau, su salida se produjo justo cuando se reportó al equipo el trío de refuerzos que Bayamón anunció en la pretemporada: Jae Crowder, Xavier Cooks y Jaylin Galloway. Los Vaqueros ocupan la segunda posición de la Conferencia A con marca de 6-4 y su próximo juego será este sábado, cuando reciban la visita de los Osos de Manatí en “El Rancho”.