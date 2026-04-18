Con la mala racha los Piratas de Quebradillas, el momento que atraviesan los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha pasado desapercibido.

Guaynabo no ha tenido un arranque tan desastroso como Quebradillas, pero ha perdido sus últimos cuatro juegos. Estas derrotas hundieron a los Mets a la sexta y última posición de la Conferencia A con marca de 3-6, a un partido del quinto puesto.

Los Piratas son el único equipo con un peor récord esta temporada tras caer en sus primeros 10 compromisos. No obstante, el dirigente Jorge “Jorgito” Rincón considera que todavía no es momento de encender las alarmas en Gurabo.

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“Nosotros estamos tratando de estar lo más tranquilos posible dentro de la urgencia que tenemos, porque si no, los jugadores se desconectan. Los tipos están tratando y el ambiente es bueno en la práctica. Hay que seguir buscando opciones”, dijo Rincón a Primera Hora .

“Si no es con lo que tenemos ahora, hay que seguir buscando jugadores. Tenemos ahora varios días de descanso para ver videos y reagruparnos”, agregó.

Rincón fue contratado este año como entrenador de los Mets después de proclamarse campeón en las pasadas dos campañas como asistente de los Vaqueros y los Criollos de Caguas. Empezó el torneo con Theophilus Pinson Jr., Devin Williams y Brandon Knight como sus tres refuerzos, un trío que parecía tener la capacidad de tener éxito con Guaynabo.

Sin embargo, este último sufrió una distensión en la pantorrilla en apenas su tercer juego con los metropolitanos y no ha vuelto a cancha desde entonces. Knight promedió 14 puntos y 5.7 asistencias durante ese periodo, y fue sustituido por Max Abmas mientras se recupera de su lesión.

Brandon Knight, refuerzo de los Mets de Guaynabo, podría regresar el domingo, cuando se enfrenten a los Cangrejeros de Santurce. ( BSN / José Santana )

Aunque Abmas está anotando la misma cantidad de unidades por juego, Rincón entiende que el cambio de armador y la inconsistencia del quinteto en la segunda mitad han provocado el colapso de Guaynabo.

“Somos dos equipos: uno en la primera mitad y otro en la segunda. La salida de Brandon Knight afectó el ritmo del grupo. Max ha hecho el esfuerzo. Es un chamaquito joven y esta es su primera experiencia, pero está intentándolo. Hay que seguir trabajando. Esto es parte del proceso que conlleva un cambio de grupo y de cultura”, aseguró el técnico.

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Además de la contratación de sus refuerzos, los Mets fueron uno de los equipos más activos en la temporada muerta al renovar su elenco nativo con las firmas de K.J. Maura, Dante Treacy, Wilfredo Rodríguez, J.J. Romer, Eric Ayala y Gerardo Texeira.

Ysmael Romero y Jaysean Paige, sus principales figuras nativas, han producido como se esperaba. Romero promedia casi un doble-doble por noche con 17.9 tantos y 9.1 rebotes, mientras que Paige registra 17.5 puntos con un 42.4 por ciento en tiros de tres.

Aun así, Guaynabo es el segundo equipo con menor promedio de puntos por partido en el torneo con 82.7, solo por debajo de Bayamón. Esto se debe a que sus otros dos importados promedian menos de 12 unidades por encuentro. Además, los Mets han sido superados 200-137 en la segunda mitad durante esta seguidilla negativa.

Theophilus Pinson Jr. promedia esta temporada 11.7 puntos, 4.7 rebotes y 3.8 asistencias por juego con los Mets de Guaynabo. ( BSN / José Santana )

“Hay que adaptarse lo más rápido posible. Esto es una liga en la que se juega cuatro juegos en una semana. Tenemos que hacer ajustes defensivos sin abandonar el ritmo ofensivo que hemos tenido en la primera mitad. Defensivamente el trabajo colectivo debe estar. No pueden haber tres solo pendientes a su hombre individual”, señaló Rincón.

El dirigente de los Mets adelantó que Knight ya está practicando con el equipo y podría ser activado este domingo, cuando visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente. De lo contrario, regresaría el martes ante los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez.