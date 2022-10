“Esto debemos resolverlo pronto. Cuánto nos tomará, no sé, pero esta y la próxima semana serán determinantes”.

Esas son las palabras de Ángel Edgardo García, el gerente general de los Capitanes de Arecibo quien ha quedado al mando de correr al equipo tras la abrupta salida de la administración de los codueños del equipo Frabián Elí Carrión y el exponente de música urbana Anuel AA.

Tal y como lo publicara Primera Hora en su edición digital anoche, Elí y Anuel AA no operarán al equipo arecibeño en el 2023 debido a los problemas personales que manejan al romper su sociedad de negocios. Ante dicha situación, el BSN ha tomado acción y está manejado un proceso que podría desembocar en la venta del equipo o cuando menos en la sindicalización de la franquicia.

“La liga es quien está trabajando eso. Yo en esencia estoy manteniendo la operación. Trabajando con el proceso de reclutar un dirigente. Visitando los auspiciadores y atendiendo a nuestros abonados. Seguimos trabajando de manera habitual”, dijo García.

García apuntó que al momento de este escrito ha recibido varias llamadas de personas interesadas en conocer qué haría falta para comprar el equipo. Advirtió que el pasado apoderado del equipo, Luis Monrouzeau no (no) es uno de ellos.

Ángel Edgardo García dijo que está fungiendo como apoderado alterno de los Capitanes de Arecibo. ( Lino Prieto )

“He hablado con él varias veces porque está triste por la situación, pero al momento no ha mostrado interés. Las personas que me han llamado son personas nuevas, que en mis años en la liga no han estado en ella”, dijo García.

El gerencial que actualmente ejerce el puesto de apoderado del equipo, de otra parte, se mostró esperanzado que el tema de la administración se pueda resolver prontamente.

“Yo espero que se pueda resolver en los próximos días. Ya sea un asunto de venta o sindicalización. Ya pronto abrirá el proceso de la agencia libre y ni ella ni el proceso organizativo del torneo se puede aguantar por un equipo”, dijo García.

Consultado por Primera Hora si la crisis administrativa responde a que Frabián Elí entregó su parte del negocio en el contexto de su ruptura con Anuel AA, García dijo desconocer eso pues son cosas que las maneja la liga.

“Yo he hablado con Frabián, pero no he indagado sobre el proceso bien difícil que ellos llevan. Lo que entiendo es que él está dedicando la mayor parte de su tiempo al proceso que ellos llevan”, apuntó García sobre el proceso de demanda y contrademanda que se tienen puestos Frabián Elí y Anuel AA luego que el exponente urbano rompiera su relación laboral y de sociedad con su manejador y productor musical y que luego le retirara acceso a las cuentas bancarias de la sociedad alegando malos manejos con los fondos.

Lo cierto es que Frabián Elí y Anuel AA son al día de hoy codueños del equipo, esto porque según lo informó Frabián Elí al inicio de la administración del equipo en el 2021 sus negocios todos estaban divididos en 50/50 por ciento de inversión. No obstante, estaba más que claro que el interesado en ser dueño de los Capitanes lo era Frabián Elí y como tal era la persona responsable de la organización ante el BSN.