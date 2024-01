Milwaukee. Doc Rivers y los Bucks de Milwaukee han sufrido muchas decepciones recientes en los playoffs.

Ahora están uniendo fuerzas mientras los Bucks intentan cumplir con las altas expectativas al ganar su segundo título en cuatro años. Rivers hará su debut el lunes cuando Milwaukee abra una gira de cinco juegos contra los campeones reinantes Denver Nuggets.

Dirigir en Milwaukee representa una especie de regreso a casa para Rivers, un excanastero de la Universidad de Marquette que obtuvo gran parte de sus conocimientos de baloncesto de los exdirigentes de los Golden Eagles, Al McGuire, Hank Raymonds y Rick Majerus.

“Regresar aquí, a un lugar que me cambió como persona literal, es un sueño”, dijo Rivers el sábado en su conferencia de prensa.

Rivers reemplaza a Adrian Griffin, quien fue despedido apenas 43 juegos después de iniciar su mandato. Los Bucks tenían marca de 30-13 en ese momento, un testimonio del sentido de urgencia de la franquicia mientras tiene al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y al siete veces All Star Damian Lillard en su plantilla.

Después de que los 76ers de Filadelfia lo despidieran el año pasado luego de una tercera eliminación consecutiva en la segunda ronda de los playoffs, Rivers comenzó a trabajar como analista de ESPN. Esta oportunidad lo trajo de regreso para una temporada número 25 como dirigente en la NBA.

“No iba simplemente a aceptar un trabajo”, dijo Rivers. “Me han contactado varias veces esta temporada y ni siquiera atendí la llamada. Hablaba muy en serio. Si se presentara la oportunidad adecuada, la escucharía. Si no, estaba bien”.

Joe Prunty trabajará en un tercer y último partido como dirigente interino contra los Pelicans de Nueva Orleans antes de darle paso a Rivers, quien impartirá instrucciones en una arena donde su camiseta 31 de Marquette cuelga de las vigas.

“Es realmente genial estar en una arena, entrenar en una arena y tu camiseta colgando sobre ti”, dijo Rivers, quien estuvo en Marquette desde 1980 a 1983 antes de jugar 13 temporadas en la NBA.

Rivers dijo que su personal incluirá al exdirigente en jefe de los Memphis Grizzlies y Sacramento Kings, Dave Joerger, así como a Rex Kalamian, quien trabajó junto a él con los Clippers de Los Ángeles.

En el 2021, los Bucks ganaron su primer campeonato en medio siglo, pero desde entonces no han avanzado más allá de la segunda ronda. Consiguieron el mejor récord de la fase regular NBA en el 2019, 2020 y 2023, pero no lograron pasar de las finales de conferencia en ninguno de esos años.

Mike Budenholzer, quien dirigió a los Bucks hasta el título de 2021, fue despedido el año pasado después de la derrota de los Bucks, primeros cabezas de serie, por 4-1 en la primera ronda de los playoffs ante el Heat de Miami.

Rivers cree que puede ayudar a los Bucks a lograr el objetivo.

“Ganarlo todo es como recibir una transfusión de sangre con todos en la organización y una vez que lo logras, quieres otra”, dijo Rivers. “Y esa es mi búsqueda. No sé si hay algo que demostrar ahí. Es simplemente algo que quiero hacer. Giannis, eso es lo que él quiere hacer. Khris Middleton y (Brook) López, sólo porque ellos ganaron ganado uno no significa que no quieran otro y Dame quiere ganar uno”.