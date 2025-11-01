Memphis. Luka Doncic anotó 44 puntos, capturó 12 rebotes y repartió seis asistencias en su regreso tras una ausencia de tres partidos, y los Lakers de Los Ángeles vencieron 117-112 a los Grizzlies de Memphis el viernes por la noche en el partido inaugural de la Copa NBA para cada equipo.

Austin Reaves añadió 21 unidades para los Lakers y Jake LaRavia anotó 13. Fue el undécimo partido consecutivo de Doncic anotando al menos 25 puntos contra los Grizzlies.

Jock Landale y Jaylen Wells anotaron 16 tantos cada uno para liderar a Memphis y Jaren Jackson Jr. terminó con 15 puntos. Ja Morant se quedó en ocho puntos —atinando 3 de 14 en tiros de campo— y repartió siete asistencias.

Los Lakers continuaron jugando sin LeBron James, quien está lidiando con dolor de ciática en el lado derecho. Pero Doncic, quien se perdió los últimos tres partidos por un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda, regresó a la alineación titular.

Ambos equipos tuvieron rachas significativas antes de que el juego se estabilizara en un partido muy disputado. La remontada de Memphis llegó en el segundo cuarto y los Lakers respondieron en el tercero antes de despegarse en el cuarto.

Los Grizzlies construyeron una ventaja de dos dígitos en el segundo cuarto al anotar 42 puntos, incluyendo una racha de 27-4 en los minutos finales de la mitad. Eso les dio una delantera de 69-55 al descanso.

Pero los Lakers, con Doncic controlando la ofensiva, recortaron la ventaja de Memphis en la segunda mitad, eliminando el déficit en los primeros siete minutos del tercero. Eso llevó a un intercambio de liderazgos ya que Doncic anotó 16 en el cuarto.

Al entrar en el cuarto, hubo 14 cambios de liderazgo y siete empates.

Jerami Grant, de los Trail Blazers de Portland, avanza ante Aaron Gordon, alero de los Nuggets de Denver, el viernes 31 de octubre de 2025 (AP Foto/Ali Gradischer) ( Ali Gradischer )

Grant convierte tiros libres con 1.4 segundos restantes y Blazers superan a Nuggets por 109-107

Portland. Jerami Grant convirtió un par de tiros libres con 1.4 segundos restantes y los Trail Blazers de Portland se recuperaron para superar el viernes 109-107 a los Nuggets de Denver en el inicio de la NBA Cup para ambos equipos.

Denver ostentaba una delantera de 81-71 al entrar en el último cuarto. Con 27,7 segundos restantes y los Nuggets al frente por 107-105, Grant encestó un par de tiros libres por los Blazers, empatando el marcador.

Después de una disputa por el balón en el otro extremo, Shaedon Sharpe bloqueó el tiro de Aaron Gordon y se sancionó a los Nuggets por violación del reloj de disparo. Ello dio el balón a Portland con tres segundos restantes.

Se sancionó una falta a Gordon y Grant encestó los tiros libres. Nikola Jokic falló un tiro de casi cuatro metros mientras el reloj se agotaba.

Jokic contabilizó 21 puntos y 14 rebotes, pero se quedó a las puertas de su quinto triple-doble consecutivo para abrir la temporada con nueve asistencias. Jokic entró al duelo empatado con Oscar Robertson (1961-62) y Russell Westbrook (2020-21) con la mayor cantidad de triples-dobles consecutivos para comenzar una campaña con cuatro.

Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles disputa el balón con Trey Murpy III, de los Pelicans de Nueva Orleáns, en el partido del viernes 31 de octubre de 2025 (AP Foto/Mark J. Terrill) ( Mark J. Terrill )

Kawhi Leonard define justo antes de la bocina, Clippers superan a Pelicans por 126-124

Inglewood, California. Kawhi Leonard encestó un tiro justo antes de que sonara la bocina y terminó con 34 puntos para darles el viernes a los Clippers de Los Ángeles una victoria de 126-124 sobre los Pelicans de Nueva Orleáns, en el primer partido de la fase de grupos de la Copa NBA para ambos equipos.

Leonard hizo una finta para que Jeremiah Fears saltara y luego se elevó para un tiro largo de dos puntos a fin de ganar el partido después de que Zion Williamson lo empató con 9.6 segundos restantes al encestar dos tiros libres.

James Harden totalizó 24 puntos y 14 asistencias por los Clippers, que han ganado los tres partidos en casa para comenzar la temporada. Derrick Jones Jr. anotó 16 puntos e Ivica Zubac registró 14 unidades y 11 rebotes.

Jordan Poole facturó 30 puntos e hizo siete triples, Williamson terminó con 29 puntos, pero los Pelicans siguen sin ganar en cinco partidos. Es su peor inicio desde que perdieron ocho seguidos al comenzar la campaña 2016-17.

Los Clippers habían tenido una delantera de hasta 17 puntos en la segunda mitad, pero sus dificultades para defender los tiros de tres puntos de los Pelicans hicieron las cosas más difíciles de lo necesario.