Los Plataneros de Corozal y los bicampeones Caribes de San Sebastián salieron airosos el viernes en la acción de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Corozal arruinó la noche inaugural de los Changos de Naranjito al vencerlos en sets corridos en la legendaria cancha Gelito Ortega, con parciales de 25-19, 25-20 y 25-23.

En tanto, los Caribes se impusieron en cinco parciales a los Gigantes de Carolina (25-19, 25-16, 19-25, 21-25 y 15-8) en el coliseo Luis Aymat Cardona.

Los Plataneros dominaron a Naranjito en todos los aspectos estadísticos: 39-33 en ataques, 9-7 en bloqueos, 43-40 en defensas y 22-21 en asistencias. Los Changos solo sobresalieron en servicios directos (3-1) y pases (42-35). Spencer Olivier lideró la ofensiva de Corozal con 16 puntos, seguido por Jalen Penrose con 11. Por Naranjito, Colton Cowell, Clarke Goldball y Ángel Rivera aportaron 10 unidades cada uno.

El triunfo permitió a Corozal sumar tres puntos y mejorar su marca a 2-2 con seis puntos, empatando con los Gigantes en el tercer lugar de la tabla. Naranjito cayó a 1-3 con cuatro puntos y ocupa el séptimo puesto.

En San Sebastián, los Caribes extendieron su invicto a cuatro victorias y se mantienen como líderes con 11 puntos. Pelegrín Vargas fue la figura ofensiva con 28 tantos —22 en ataques, dos bloqueos y cuatro servicios directos—, mientras que Corey Chavers y Ezequiel Cruz aportaron 13 y 10 unidades, respectivamente. Carolina, que forzó el juego a cinco parciales, se quedó con un punto en la derrota y tiene marca de 2-2 con seis puntos.

La acción continúa este sábado, 1 de noviembre, cuando Yauco visite a Lares a las 8:00 p.m.