La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz quedó eliminada este viernes en los octavos de final del WTT Champions en Montpellier, Francia, tras caer por 3-1 ante la surcoreana Yubin Shin en un intenso partido.

Shin, clasificada número 14 del mundo, se impuso con parciales de 12-10, 12-10, 8-11 y 11-7, en un duelo que mantuvo a ambas jugadoras en constante presión desde el inicio.

Díaz, que hoy cumple sus 25 años de edad, mostró su habitual tenacidad y logró descontar en el tercer set, pero la coreana se reincorporó en el cuarto set para sellar la victoria.

La utuadeña, clasificada número 18 del mundo, venía de una sólida presentación el día antes cuando superó a la sexta clasificada del mundo,